Antonio Banderas celebra el “momento mexicano” en los Oscar

Grande amigo Guillermo del Toro. Merecidos Oscars, gran ejemplo y grandes palabras. #LaFormaDelAgua También felicitar a todos los nominados y premiados, en especial a todo el equipo de #unamujerfantastica. ¡Arriba #Chile! #Oscars #Oscar2018 Viva #mexico

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Mar 5, 2018 at 2:36am PST