Momentos que dieron de qué hablar durante los Premios Oscar 2018

Bromas, migración y apoyo a #Metoo, estuvieron presentes en la premiación a lo mejor del cine

Bromas, inclusión, apoyo a migrantes y condenas contra el acoso sexual fueron algunos de los elementos que marcaron la 90 edición de la entrega de los premios Oscar, que se realizó el domingo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California.

El anfitrión de la noche, por segundo año consecutivo fue el cómico Jimmy Kimmel, que hizo gala de su bueno humor, pero también lanzó una fuerte crítica al denostado productor de cine Harvey Weistein, acusado de acoso y abuso sexual.

“Oscar es el chico más respetuoso que hay. Nunca dice groserías, todo el tiempo vemos donde tiene las manos… es el tipo de persona que quieren las mujeres”, dijo en su discurso inicial el cómico.

Destacó la importancia del movimiento #Metoo, que surgió tras los escándalos sexuales en Hollywood.

“Lo ocurrido con Harvey Weinstein no puede repetirse… Debemos actuar para que esto acabe; el mundo nos está mirando y tenemos que dar ejemplo“, expresó.

En otro sentido, recordó el error del año pasado al dar a conocer el premio a la mejor película, que dio en un inicio como ganadora a “La la land”, cuando en realidad la triunfadora era “Moonlight”. Por lo que dio una recomendación.

“Este año, cuando escuchen su nombre, esperen un rato antes de irse”, bromeó Kimmel.

Siguiendo ese buen humor, el actor Mark Hammill que entregó el premio al mejor cortometraje animado, bromeó antes de abrir el sobre y dijo: “Que no diga La la land, que no diga La la land”, provocando sonrisas entre los asistentes.

El premio en esa categoría fue para “Dear Basketball” y recibió el galardón el exbasquetbolista de la NBA, Kobe Bryant.

Y quien siguió la recomendación de Jimmy fue el director mexicano Guillermo del Toro, que tras ser anunciada “The Shape of Water” como la mejor película, tomó la tarjeta para verificar el nombre de la cinta ganadora, mientras sonreía y asentaba con la cabeza que realmente él era el ganador.

Al que no le fue bien con su broma, fue al actor y productor mexicano Eugenio Derbez, que al hablar de la película de “Coco”, que refleja la tradición del Día de Muertos, dijo que en el más allá no había muros, en alusión al a valla fronteriza que quiere construir el presidente Donadl Trump entre Estados Unidos y México. No hubo aplausos ni sonrisas.

En cuanto al tema migratorio, al recibir el premio como mejor director, Guillermo del Toro destacó su papel de migrante, al igual que sus compatriotas y colegas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, dejando claro la aportación de esa comunidad en Estados Unidos.

“Soy un inmigrante, como Alfonso y Alejandro, mis compadres… como Gael y Salma y como muchos de ustedes. La más grande cosa que hace nuestro arte, y lo que hace nuestra industria, es borrar las líneas en la arena. Debemos continuar haciendo eso”, destacó el galardonado director.

En ese sentido, la actriz mexico-keniana Lupita Nyong’o y el actor paquistaní Kumail Nanjiani, afirmaron que su presencia era para representar a los “dreamers”, que como lo destaca el fundamento de Hollywood y Estados Unidos, son los sueños.

Otra de las cosas que marcaron la reciente entrega de los Oscar fue la sorpresiva visita que hicieron las estrellas de Hollywood, convocados por Kimmel a una sala de cine, junto al teatro Dolby.

Productores de la talla de Guillermo del Toro y actores como Mark Hammill, Army Hammer, Emily Blunt, Lupita Nyong’o, Margot Robbie y Gal Gadot, interrumpieron la función de cine para obsequiar dulces y hot dogs a los presentes, que no podían creer lo que estaban viendo.

En cuanto a los discursos contra los abusos sexuales, las actrices Ashley Judd, Annabella Sciorra y Salma Hayek, víctimas de Harvey Weinstein, llegaron juntas al escenario para alzar la voz y reivindicar los movimientos #Metoo y Time’s Up.

“Los cambios que estamos presenciando son señalados por el poderoso sonido de nuevas voces, voces diferentes, de nuestras voces, todas juntos en un poderoso coro que por fin está diciendo ‘se acabó’ [Time’s Up]“, expresó Judd.

Las tres actrices fueron las encargadas de presentar el video ‘New Voices’, donde varias de las estrellas nominadas en diversas categorías hablan de lo urgente que es terminar con los estereotipos del cine y de acabar con todo tipo de discriminación.

“Saludamos a esos espíritus imparables que patearon traseros y rompieron la percepción sesgada en contra de su género, su raza y etnia para contar sus historias“, expresó Hayek en el escenario.