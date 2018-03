Video: “Mi sueño es que no se construyan muros”, dice AMLO

El líder izquierdista y candidato a la presidencia de México dijo que si gana las elecciones tendrá una relación de respeto con EEUU

MÉXICO – Si gana la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador intentará tener una relación de hermandad y respeto con Estados Unidos.

En un video compartido en redes sociales, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el lazo con el país vecino y con la administración de Donald Trump, se buscará en la extensión más amplia de la palabra.

“Que haya respeto mutuo, respeto mutuo en las relaciones de Estados Unidos con México, vamos a respetar al Presidente Donald Trump para que él respete a México y respete al Gobierno democrático de nuestro país”, dijo López Obrador frente al muro fronterizo en Tijuana, Baja California.

“Yo también tengo un sueño, yo quiero que no sirvan estos muros, que no se construyan muros, que podamos vivir en un mundo sin fronteras, que mantengamos una relación de amistad y de cooperación con el Gobierno y con el pueblo de Estados Unidos, vamos a convencerlos de que no se resuelven los problemas sociales construyendo muros, militarizando las frontera, violando derechos humanos”, apuntó el tabasqueño.

“México se va a convertir en una potencia, y los mexicanos van a tener trabajo donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está sus culturas, ese es mi sueño, de que se impulse el desarrollo desde el Suchiate hasta esta frontera”, detalló.

También hoy, López Obrador aseguró que detrás de Ricardo Anaya Cortés, quien encabeza la coalición “Por México al Frente”, está Carlos Salinas de Gortari.

“Todo esto de que se van a meter a la cárcel es muy frecuente en la mafia del poder. Acuérdense que [Carlos] Salinas utilizó esa estrategia de actuar de manera espectacular, metiendo a la cárcel a [Joaquín Hernández Galicia] ‘La Quina’. Los panistas son alumnos de Salinas. No dudo que Salinas esté detrás de Anaya”, indicó el tabasqueño después de una reunión con empresario de Baja California.

“No tengo duda porque ahí está Diego [Fernández de Cevallos] y es lo mismo. Son pleitos de arriba, porque cuando se reparte mal el botín, hay motín. Son iguales. A mí no me van a engañar”, agregó.

López Obrador solicitó, además, a sus adversarios políticos José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al citado Anaya Cortés, que se moderen y conserven la estabilidad del país, en alusión a las acusaciones que ambos políticos cargan.

“Pienso que se debe de cuidar la estabilidad política del país. La confrontación no debe producir desestabilidad. Se deben de serenar. Están muy agresivos. Están haciéndose daño, y ojalá no pase a mayores porque eso no le conviene al país”, señaló.

“Buscamos un cambio ordenado, pacífico. No queremos la discordia. Buscamos la unidad de los mexicanos. Necesitamos sacar a México de la decadencia, sacar al pueblo de la pobreza, de la violencia”, apuntó.