Abel Sánchez cree que lo de Canelo fue descuido, pero dice: ‘Se tiene que ser estúpido’

El entrenador de Golovkin dijo que él pidió a los promotores examen antidopaje tres meses antes de la revancha

Abel Sánchez, el entrenador mexicano de Gennady Golovkin, expresó decepción por el control antidopaje que falló Saúl “Canelo” Álvarez, pero consideró que el positivo por clembuterol es más un descuido que malas intenciones del peleador tapatío.

“Un poco decepcionado, culpo más a su grupo porque no están atentos a lo que está comiendo ‘Canelo’”, dijo Sánchez en entrevista telefónica desde su gimnasio en Big Bear, California, donde prepara a Golovkin para la revancha del 5 de mayo.

El entrenador piensa que no puede considerarse que este resultado positivo de Álvarez haya ocurrido fuera de campamento.

“He mirado muchos reportajes que ya estaba entrenando”, dijo Sánchez, quien criticó el presunto descuido de sus contrincantes de comer carne contaminada. “Si es algo común en México, si ‘Canelo’ reconoce que hay ese problema, y si ‘Chepo’ (Reynoso), que es carnicero y tiene carnicerías, reconoce que hay problemas, pues ¿para qué comer carne?, ¿para qué poner esta pelea en peligro?”.

Sánchez reveló que él personalmente exigió a los promotores que se realizaran pruebas antidopaje tres meses antes del combate del 5 de mayo, a diferencia del primer pleito, en el que, dijo, se realizaron mes y medio antes de subir al ring.

“Si fue un descuido o (Canelo) estaba usando antes, eso no se sabe, pero cuando lo movimos a tres meses algo pasó”, dijo Sánchez en tono sugerente. “Hasta que la Comisión (de Nevada) haga su reporte vamos a saber si fue sólo un descuido o ha sido algo constante”.

Cree que quedará manchado

Cuestionado si piensa que el positivo de Álvarez, con quien se lanzó provocaciones verbales en la presentación de la pelea la semana pasada en Los Ángeles, fue por un descuido o por malas intenciones, Sánchez dijo: “Les creo que es la carne porque no han probado que no es, pero también se tiene que ser estúpido para no pensar que a lo mejor te puede pasar (comer carne contaminada)”.

Sánchez comentó que en este deporte el atleta tiene que ser disciplinado con lo que consume los 365 días del año, no sólo cuando se está entrenando y aseguró que él no trabaja con boxeadores que no cumplen con eso.

“He corrido muchos muchachos de mi gimnasio, el último fue Mike Pérez, un peso crucero, porque estaba tomando vino afuera de mi gimnasio, yo no admito eso, no importa qué tan bueno sea”, dijo.

Sobre Gennady Golovkin, Sánchez dijo que el campeón de los medianos mira la situación como algo que pasa en este negocio, pero que también está esperando la decisión de los expertos.

Por último, Abel Sánchez estimó que pase lo que pase con el reporte de la Comisión de Nevada, el positivo de “Canelo” ensucia su trayectoria.

“Desafortunadamente sí, porque ha sido un gran campeón para México, es buena persona, igual que sus asesores, pero el público nunca se olvida; hacemos mil cosas buenas y nadie se acuerda; hacemos una cosa mal y el público nos recuerda eso toda nuestra vida”, afirmó.