Entrevista con Giovani dos Santos, quien se une a Messi y otros como ‘embajadores’

'Me siento mucho más confiado', dice el atacante mexicano, quien encara un 2018 de retos y responsabilidades

Giovani dos Santos está frente a un año grande para él, tal vez el más importante de una carrera que ya ha sobrepasado los 10 años en equipos de primera división y que le ha llevado por cuatro distintos países.

Para el atacante mexicano de 28 años de edad, 2018 no sólo le presenta una nueva oportunidad de jugar en la Copa del Mundo –ya estuvo con el Tricolor en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014–, sino que en su club, el Galaxy de Los Ángeles, realmente tiene la responsabilidad de marcar diferencia en su tercera temporada completa, especialmente luego que el equipo angelino fue uno de los peores de la MLS en 2017.

Pero sus innegables habilidades en la cancha, su alegría natural y ese potencial de crack que persiste, siempre mantienen a “Gio” como un hombre a seguir. Una prueba de eso, es que el exjugador del FC Barcelona fue seleccionado como “embajador” en Estados Unidos de una campaña global llamada “Pepsi Generations”, al lado de grandes estrellas del futbol mundial.

“Es algo increíble trabajar con atletas como Messi, Marcelo y Toni Kroos”, dice el nacido en Monterrey, quien charló con La Opinión.

¿Cómo surgió la posibilidad de ser ‘embajador’ para esta campaña?

Creo que son muchos años de trabajo, me siento privilegiado de poder trabajar con una marca tan icónica.

¿En qué consiste tu participación?

Que la gente pueda conocer una versión de nosotros en el tema cultural de una forma más divertida. El artista que hizo mi retrato es mexicano, me siento un poco conectado con él y esperemos que a la gente le pueda gustar.

¿Te imaginabas que al venir a Estados Unidos te ibas a topar con estas oportunidades deportivas y publicitarias?

Era consciente de la oportunidad que había aquí, pero siempre vine primero con la idea de jugar, con la idea de que la gente poco a poco conociera un Gio diferente y creo que la oportunidad es por el trabajo que he venido haciendo por muchos años y cada día me siento bendecido por todo lo que esta viniendo, y motivado a seguir trabajando, haciendo las cosas bien y esperando que este sea un año muy importante.

¿Te sientes presionado por demostrar tu calidad después de una campaña difícil para ti y tu equipo?

No, me siento confiado. Como lo dije, ya después de tantos años jugando, con tantas cosas aprendidas, me siento mucho más confiado, con más experiencia, con lo bien que me preparo y consciente de la responsabilidad que hay este año tanto a nivel club como selección. Me siento muy preparado en todos los sentidos.

¿Qué es la parte más difícil de tu carrera y qué te hace sufrir?

La verdad que cada vez disfruto más de lo que hago, cada vez conozco mejor mi cuerpo y hoy en día yo creo que con lo que más se sufre es con las derrotas, porque soy una persona que me gusta ganar, que soy exigente conmigo mismo y después de una derrota mi semana puede cambiar.

¿En el futbol, alguien en una etapa como la tuya, qué puede seguir agregando a su arsenal?

Creo que todos los días incrementar metas. Nadie llega a su techo nunca. Tratar de mejorar en todo, en lo físico, mental. Creo que siempre he tratado de ser exigente conmigo para mejorar en temas como la alimentación, el físico, el trabajo con los físicoterapeutas… Cuestiones de leer el juego mejor, cómo pisicionarme en el campo.

Ahora el Galaxy tiene una competencia local con el nacimiento del LAFC. ¿Qué reacción te produce el debut de esa franquicia?

Contento porque viene un jugador al que le tengo mucho cariño y admiración, y gran respeto como es mi amigo Vela, y realmente creo que es algo muy bueno tanto para la liga como para la ciudad el tener ahora dos franquicias, va a ser algo muy importante, y seguramente seán partidos que los verá todo mundo y en los que trataremos de dar lo mejor porque habiendo otro equipo hay que hacer lo posible para ganar los partidos.

¿Qué piensas de Hirving Lozano, que se ha convertido en el jugador mexicano que está despuntando en Europa?

La verdad que contento por el crecimiento que ha venido dando. Creo que es un gran jugador, con mucho talento, es el presente y futuro de México. Hay que cuidarlo, seguirlo motivando, creo que es un jugador con muchísimas cualidades, que si si sigue así va para algo grande.

¿Te pones a pensar en los difíciles rivales para el Tri en el Mundial?

La meta es calificar, partido a partido, tratar de hacer lo mejor posible en el grupo. Hoy en día todos los partidos y todos los rivales son complicados.

¿Cómo pones de lado el que tienen que enfrentar a Alemania y a lo mejor a Brasil si avanzan a la segunda ronda?

Nosotros nos preocupamos por nosotros, por nuestro funcionamiento, por hacer las cosas bien sin importar el equipo que está enfrente. Sabemos que en un Mundial te vas a enfrentar a las mejores selecciones del mundo, pero lo más importante sabemos que es el funcionamiento del equipo.