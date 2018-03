Hombre atrincherado en Pomona provoca la muerte de un policía y deja herido a otro de gravedad

Autoridades buscan la manera de negociar con el individuo para que se entregue sin causar más tragedias

Autoridades de Pomona confirmaron la muerte de un agente de policía y que otró resultó herido, como resultado de enfrentar a un hombre que se atrincheró en un apartamento de esa región del Sur de California.

Según el reporte oficial, esta tragedia es resultado de un reporte al 911 sobre un conductor que manejaba su auto de manera errática. Agentes localizaron dicho vehículo y el conductor al verse sorprendido trató de escapar y terminó corriendo y entrando a un complejo de apartamentos.

It is with a heavy heart that I must report that one officer did not survive. The second officer is in stable condition. — Chief Michael Olivieri (@olivieri_ppd) March 10, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

El capitán Christopher Bergner, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, informó que dos oficiales de la policía de Pomona ubicaron la vivienda donde se escondía el sospechoso, y que al acercarse a la puerta, éste disparó desde el interior. Como se mencionó, el resultado fue que un agente murió y otro está herido.

El hombre que provocó esta tragedia seguía atrincherado hasta la mañana de este sábado y autoridades ya hacen esfuerzos para que se rinda. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agentes que fueron blancos de sus balazos.

Por su parte, agencias del orden de otras ciudades han expresado su luto y pesar ante la tragedia.

Orange PD’s thoughts and prayers are with the @PomonaPD slain officer, his family, and all the men and women in our LE family. Wishing a speedy recovery to their injured officer. — Orange Police Department (@CityOfOrangePD) March 10, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

We don the uniform this morning with heavy hearts as we’ve lost a brother in #Pomona. Please keep the men and women of the @PomonaPD / @PomonaPOA in our prayers. RIP Brother. pic.twitter.com/TAaegYDtVK — Burbank Police (@BurbankPD) March 10, 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js