Amber Heard se deja ver muy acaramelada con Sean Penn

La actriz aprovechó el frenesí en torno al fin de semana de los Oscar para reunirse discretamente con el intérprete

Tras concluir por enésima vez su turbulenta relación con el empresario Elon Musk, a la actriz Amber Heard no ha tardado en atribuírsele un nuevo romance con otra celebridad tan conocida como su anterior pareja: Sean Penn. La exmujer de Johnny Depp y el oscarizado intérprete fueron vistos disfrutando de una íntima cena en el hotel Sunset Tower de Los Ángeles el mismo fin de semana que se celebraron los Oscar, aprovechando el frenesí que se apodera de la ciudad en esas fechas para tratar -sin éxito- de pasar lo más desapercibidos posible.

“Daba la impresión de que estaban en una cita. Compartieron una botella de vino tinto y no pararon de coquetear; desde luego, se mostraron muy cariñosos, a ratos concentrados en lo que parecía ser una conversación muy profunda y a ratos riéndose a más no poder”, ha asegurado un testigo presencial al portal Page Six.

Poco antes, la guapa artista había coincidido en una fiesta previa a la ceremonia de entrega de premios -organizada por la agencia WME- con el presidente de la firma tecnológica Tesla. Pese a que Amber y Elon han asegurado tras cada una de sus rupturas que su amistad siempre será lo más importante para ellos, lo cierto es que en esa ocasión prefirieron evitarse y no llegaron a cruzar palabra.

“Amber acudió a su cita con Sean llevando el mismo vestido que había elegido para el evento de la WME. Estaba preciosa y parecía muy feliz a pesar de que acabara de esquivar a Elon“, añadió el mismo informante.

A principios de este año todo apuntaba que Musk y Amber se habían dado una nueva oportunidad cuando fueron vistos paseando juntos por Los Ángeles, pero el tiempo y su supuesto nuevo romance con Sean Penn parecen dejar claro que la artista aún no ha cambiado de opinión acerca de los motivos que le llevaron a concluir su romance con el millonario inventor.

“Acabo de romper con mi novia. Estaba muy enamorado y me ha dolido. Bueno, creo que en realidad más bien ella ha roto conmigo, no yo con ella”, explicaba Musk en una entrevista a la revista Rolling Stone el pasado noviembre. “Nunca soy feliz sin alguien a mi lado. Detesto irme a dormir solo. No es que no conozca esa sensación: la de estar solo en una casa enorme, con mis propias pisadas haciendo eco en el pasillo, sin nadie cerca… sin nadie descansando en la almohada a tu lado. J*der, cómo se puede ser feliz así. Me resulta muy complicado conocer gente. Busco una relación seria, nada de aventuras de una noche. Busco una pareja seria, mi alma gemela, ese tipo de cosas“.