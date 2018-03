Casa 0101 Theatre, fundada por la guionista de “Las mujeres de verdad tienen curvas”, corre peligro

"Yo quería que los niños de Boyle Heights tuvieran las oportunidades que yo no tuve en su día", dice Josefina López, quien agrega que renunciar a este espacio artístico-latino ahora sería "perder un tesoro cultural".

“Casa 0101 Theatre era para mí un refugio seguro”, dice Xavi Moreno, actor y director que trabaja con organizaciones teatrales como Independent Shakespeare Co., organizara de los festivales gratuitos sobre Shakespeare en Griffith Park. Ahora, lamentablemente, los días de este lugar podrían estar contados.

Casa 0101 Theatre fue fundada en el año 2000 por Josefina López, dramaturga y coguionista de Las mujeres de verdad tienen curvas, como una tienda de 1,000 pies cuadrados en East First Street, y se expandió para incluir un local de 99 asientos y 5,400 pies cuadrados al otro lado de la calle. Por desgracia, los escasos ingresos conseguidos a lo largo del 2017 han llevado a la organización a una posición financiera insostenible, hasta el punto de que el teatro podría verse obligado a cerrar sus puertas.

“Si las cosas empeoran, si no recibimos ningún tipo de apoyo, el final podría llegar antes de junio”, dice el director ejecutivo Emmanuel Deleage. No obstante, como medida de salvación, el teatro ha lanzado una nueva campaña de recaudación de fondos para atraer a 350 donantes que se comprometan a aportar 25 dólares al mes. Parece poco, pero bastaría por el momento.

Desde su creación, Casa 0101 ha producido un promedio de ocho obras al año en el escenario principal, muchas de las cuales se centran en la experiencia latina. Esto incluye producciones como Eastside Heartbeats, que cuentan la historia de una banda latina que actuó junto Los Beatles en 1965, así como la restauración de piezas conocidas como el musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda (artífice de la aclamada Hamilton). El espacio también ha albergado festivales que han explorado la cultura chicana y la música de Morrissey, talleres comunitarios sobre danza, canto, dramaturgia y cine, etc.

Por supuesto, en el teatro también han tenido lugar las representaciones de las obras clave de Josefina López, incluyendo Simply Maria, or the American Dream y Boyle Heights, así como los revivals de su famosa Las mujeres de verdad tienen curvas (Real Women Have Curves) la historia de una adolescente méxico-americana que está a punto de convertirse en mujer, la cual fue llevada al cine en 2002 con gran éxito por Patricia Cardoroso. “Yo quería hacer que el teatro fuera accesible para los residentes de Boyle Heights. Quería que los niños de Boyle Heights tuvieran las oportunidades que yo no tuve en su día”, dice Josefina López, quien agrega que renunciar a él ahora sería “perder un tesoro cultural”.

Aunque la producción de Casa 0101 es prolífica, lamentablemente el margen de beneficio es reducido. La mayoría de los años, su presupuesto oscila alrededor del medio millón de dólares, de acuerdo con los formularios 990 presentados ante el Servicio de Impuestos Internos entre 2014 y 2016. Durante 2013, el teatro recibió más de 87,000 dólares en subvenciones del gobierno, cantidad que se redujo hasta 32,000 dólares en 2015. Casa 0101 también depende en gran medida de la venta de entradas, que representa aproximadamente un tercio del presupuesto operativo anual y no fue demasiado buena a lo largo de 2017 pese a la calidad de las producciones.

El teatro recibe ayuda de Herb Alpert Foundation, California Endowment, la L.A. County Arts Commission y el Departamento de Asuntos Culturales, pero no es suficiente. De ahí las medidas, que por ahora han atraído un cuarto de los 350 donantes que necesitan. Además, se está trabajando en volver la programación más atractiva, pero sin perder la esencia de Casa 0101, todo un icono de las artes latinas de Los Ángeles.