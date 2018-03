Hijo de Octagón aclara si es el en foto sin máscara

Todos los fans de "Exatlón" quieren conocer el rostro del luchador

El luchador conocido como Hijo de Octagón logró un nuevo nivel de fama tras su paso por “Exatlón”, el programa de competencia de TV Azteca que ha sido todo un fenómeno.

Debido a que el atleta competía con máscara, la gente empezó a especular sobre su rostro y en redes sociales ya circulan supuestas imágenes de su cara.

El “amo de los ocho ángulos” negó que sea quien aparece en estas fotografías, incluso, aseguró que “él está más guapo”.

“Vi vídeos donde según mi rostro quedó descubierto y me da muchísima risa porque ese rostro que se muestra les aseguro que no soy yo, de hecho me pusieron un personaje bastante feo, digo no es que yo sea el más guapo, pero no entiendo por qué me ponen con ese personaje, mínimo me hubieran puesto a un personaje más elegante, ja, ja, ja”, declaró a Diario Basta.