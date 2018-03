‘Love, Simon’, una película contemporánea sobre el amor

La nueva película de Hollywood da un gran paso a la inclusión

Como sociedad hemos avanzado en temas de aceptación a gente independientemente de sus creencias religiosas, color de piel, alineación política, orientación sexual, y demás. Aún falta muchísimo camino por recorrer para abrir más la mente y no discriminar a personas y es ahí donde la película “Love, Simon” da un gran paso a la inclusión.

Las películas románticas de Hollywood por lo general se centran en parejas heterosexuales pero esta nueva oferta dirigida por Greg Berlanti gira alrededor de un adolescente gay que se enamora de un compañero de la escuela con quien se corresponde vía e-mail. La historia está basada en el libro “Simon vs. The Homo Sapiens Agenda” escrito por Becky Albertalli que ha sido todo un suceso.

Nick Robinson es el actor que da vida a Simon y lo distinto de este personaje es que no es un joven que está en conflicto con su sexualidad. Simon sabe que es gay y la pelea no es consigo mismo, si no como tener el valor de abrirse completamente con sus padres y amigos y que lo sigan viendo igual sin que cambie nadie en su vida. Es ahí donde Robinson hace un gran trabajo actoral porque no cae en los estereotipos e interpreta al personaje dignamente.

“Love, Simon” es un trabajo de la pantalla grande contemporáneo, situado en tiempos modernos que avanza la representación de la comunidad LGBTQ en proyectos para las masas y no para un nicho de público. Finalmente el amor es el amor, solo que aquí es la historia de dos jóvenes del género masculino que se enamoran.

No les vamos a contar el final de la película, pero si les vamos a decir que la reacción del auditorio de una proyección a la cual asistimos fue eufórica. Era una sala en donde había una gran mezcla de público y todos se emocionaron con un film de adolescentes. El 2018 es el año perfecto para este proyecto, llega en un momento en la que todos buscan verse reflejados en pantalla, en la que la gente no se sienta marginado y sienta que tiene un valor en la sociedad.

El resultado de trabajos como “Black Panther” para la comunidad afroamericana prueba que hay audiencia ávida por verse reflejado y “Love, Simon” seguro hará lo mismo con la comunidad LGBTQ.

“Love, Simon” estará en salas de cine a partir del viernes 16 de marzo.