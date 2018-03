“Eres una estúpida”, Ninel Conde muestra cómo la insulta su hijo

La cantante asegura que el padre del niño lo manipula

El pleito entre la mexicana Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina ha escalado hasta instancias judiciales con su pequeño hijo Emmanuel en medio de los dimes y diretes.

Este lunes el “Bombón Asesino” convocó a una conferencia de prensa en la que hizo fuertes acusaciones. Según la mujer de 47 años las pruebas toxicológicas a las que se sometió salieron positivas en consumo de cocaína debido a que el empresario corrompió a los encargados de llevarlas a cabo.

Por otra parte, aseguró que Medina ha violentado al menor de múltiples formas, por descuido a su salud y “envenenando” su mente. Como prueba, la cantante y actriz hizo públicos un par de videos en los que se ve al niño insultándola.

“Me dice que tú (Ninel) y tú (la nana) son estúpidas, que son malas”, expresa el pequeño.

“Lamento violentar la intimidad de Emmanuel, pero esto es necesario… Pido justicia”, expresó Ninel Conde entre lágrimas.

“Expongo esta situación para que vean el daño tan grande que están haciendo a mi pequeño… él me dijo siempre que me lo iba a quitar”, agregó la ex de José Manuel Figueroa en declaraciones a Televisa.

Ninel ha negado de manera vehemente consumir drogas. Presentó un par de pruebas de otros institutos y en ambos salió negativo el resultado. Ahora sus abogados están promoviendo acciones legales en contra de Medina.