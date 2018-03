El ‘Piojo’ minimiza triunfos de equipos de la MLS en Concachampions

El director técnico del América afirma que si el fútbol fuera justo Xolos y Tigres seguirían vivos en el torneo

CDMX, México – Miguel Herrera cree que mucha gente sólo espera una derrota de clubes mexicanos ante los de la MLS para encender las alarmas.

“Están esperando siempre una derrota de México para poder levantar la voz todo mundo. Me parece que no es tan así, si se sientan a analizar los dos partidos, tanto Xolos como Tigres la eliminación no pasa por justicia, sino por lo que haces en la cancha, si el futbol fuera justo los dos estarían en la siguiente ronda.

“Red Bull le ganó a Xolos y se hace un marcador contundente por las fallas que tuvo Xolos, pero Tigres ganó, pasa el rival por el gol de visitante, y la verdad si vemos el partido terminaron apedreándole el rancho a Toronto, me parece que no sería un margen claro, ganaron y hay que reconocerles su triunfo, pero hasta ahí nada más”, mencionó.

El técnico no quiso hablar sobre el probable cruce contra Chivas en una hipotética Final de la Concacaf, como tampoco del Toronto. Hoy sólo quiere enfocarse en el Toluca el sábado en el Estadio Azteca.