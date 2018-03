Foto y video: Ninel Conde se somete a “dolorosa” prueba de drogas frente a su hijo

La cantante compartió una imagen del proceso en su cuenta de Instagram

Desde hace algunos días, Ninel Conde es presa de supuestas mentiras en su contra. Giovanni Medina mostró a un periódico de circulación nacional en México, documentos de laboratorio donde supuestamente exhiben a la actriz como consumidora de cocaína, al dar positivo en los supuestos resultados que realizó una institución de Gobierno.

Mientras se escuchaba el quejo de dolor por parte de Ninel, una doctora quitaba desde el cuero cabelludo pruebas necesarias para hacer estudios toxicológicos que el juzgado le exige, tanto a la mamá como al papá de Emmanuel, para comprobar que están libres de consumo de drogas y que por esa razón es seguro que el menor viva y conviva con cualquiera de los dos.

En exclusiva para Grupo Cantón, la cantante mencionó:

“La vez anterior me lo cortaron de la mitad para afuera, eso le dije a la doctora, porque sí me causó dolor. Me están quitando pelo por pelo, es dónde se concentra la información que funciona para los estudios toxicológicos”, dijo.

Además, ‘El Bombón Asesino’ aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram una imagen del proceso y expresar su inconformidad ante la situación que está atravesando:

“Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio. Gracias a Dios el mal NUNCA TRIUNFA. Esperamos los resultados del @hospitalangeles mientras más grande sea la infamia más grande será la recompensa a los justos. Gracias a todos por su cariño y apoyo como siempre. Saliendo del pediatra y a la prueba toxicológica en pelo”.

Con información de Armando Gallegos para Diario Basta!