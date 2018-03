5 datos que debes saber sobre los cuartos de final de la Champions League

Se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champiosn League en el que se han dado a conocer los emparejamientos de los ocho equipos sobrevivientes que van en camino a la final de Kiev.

Estos son los enfrentamientos que se darán:

The official result of the #UCLdraw.

Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 de marzo de 2018