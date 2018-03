John Musker, codirector de ‘Aladdin’, ‘La sirenita’ y ‘Moana’ se retira tras 40 años de trabajo en Disney

Ayer se celebró una fiesta de jubilación para Musker en los jardines de Pickwick, en Burbank.

Empezó a trabajar para Disney en 1977, precisamente el año de Star Wars (el gran valor de la compañía ahora). Y desde entonces no ha parado de hacerlo, en películas tan míticas como Basil, el ratón superdetectiva (1986), La sirenita (1989), Aladdin (1992), Hércules (1997), El planeta del tesoro (2002), Tiana y el sapo (2009) y Moana (2016), siempre en compañía de su socio creativo, Ron Clements.

Sus tres últimos largometrajes optaron al Óscar a mejor película de animación, el cual podrían haber ganado algunas de sus obras anteriores de no ser por que la estatauilla no había sido creada todavía (La sirenita, cumbre de Disney, sin duda lo habría hecho). Premios aparte, John Musker es una de las figuras claves del éxito dorado de Disney.

Nacido el 8 de noviembre de 1953 en Illinois, Chicago, John Musker está casado con Gale, con quien tiene dos hijos gemelos (Patrick y Jackson) y una hija (Julia), quienes seguramente hayan disfrutado más que nunca de sus películas, ideales para toda la familia gracias a su combinación de importantes valores, ansias aventureras, encantadores ambientes, lujosos efectos y, claro está, pegadizas canciones. A fin de cuentas, ¿quién no ha tarareado alguna vez “Under the sea” o “A whole new world?

Ayer por la tarde, se celebró una fiesta de jubilación para Musker en los jardines de Pickwick, en Burbank.