Se enreda matrimonio de Trump, exmodelo Playboy demanda anular “pacto de silencio” sobre el magnate

La ex modelo Playboy recibió U$150,000 por callar sobre presunto romance con Trump

En medio de la tensa situación alrededor del escándalo del supuesto romance de la actriz porno Stormy Daniels y el magnate Donald Trump cuando ya estaba casado con Melania, llega un nuevo acontecimiento que pone nuevamente a su matrimonio contra la pared.

La ex modelo de Playboy, Karen McDougal está demandando a American Media Inc. (AMI), la compañía propietaria de la publicación The National Enquirer, que pagó $150,000 dólares por guardar silencio sobre un presunto romance con Trump. El director ejecutivo de la empresa, David Pecker, es amigo de Trump, informó The New York Times .

McDougal presentó su demanda en la Corte Superior de Los Angeles en la que alega que American Media y su abogado la engañaron sobre el trato que estaba firmando.

“AMI me mintió, hizo promesas vacías, y en repetidas ocasiones me intimidó y manipuló”, dijo McDougal en un comunicado.

“Solo quiero la oportunidad de dejar las cosas claras y seguir con mi vida, libre de esta compañía, sus ejecutivos y sus abogados”.

También dijo en la demanda que AMI le advirtió después de que hablaron con The New Yorker el mes pasado que “cualquier otra revelación rompería el contrato de Karen” y “causaría considerables daños monetarios”, según el Times.

El abogado actual de McDougal, Peter Stris, le dijo al diario neoyorquino en un correo electrónico que AMI llevó a cabo un “esfuerzo multifacético para silenciar” a su cliente.

“La demanda presentada hoy tiene como objetivo restaurar su derecho a su propia voz”, dijo. “Tenemos la intención de invalidar el llamado contrato que American Media Inc. le impuso a Karen para que pueda seguir adelante con la vida privada que se merece”.

McDougal le dijo a The New Yorker el mes pasado que un supuesto esfuerzo por encubrir la historia el National Enquirer le quitó sus “derechos”.

The Wall Street Journal informó en noviembre de 2016 que American Media le pagó a McDougal U$150,000 dólares por su historia sobre el supuesto romance con Trump y luego nunca lo publicó.

McDougal y junto a la actriz porno Stormy Daniels afirman que tuvieron una aventura con Trump en 2006, un año después de casarse con la primera dama Melania Trump .

McDougal y Clifford han hecho afirmaciones similares sobre sus relaciones con el ahora presidente, incluidas las interacciones en el mismo torneo de golf de Lake Tahoe y las fechas en el mismo hotel de Beverly Hills, entre otras similitudes.

Trump en repetidas ocasiones ha negado ambos romances. Sin embargo una entrevista que será trasmitida este domingo 25 de marzo en el programa “60 Minutos” con Stormy Daniels promete contar toda la verdad sobre las infidelidades del presidente.