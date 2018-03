Entrevista de Stormy Daniels con “60 Minutos” sería la estocada final para Trump y Melania

Crece el escándalo del presidente Donald Trump y la actriz porno, Stormy Daniels. Luego de las diversas incidencias que se han conocido sobre el sonado encuentro sexual entre el magnate y la actriz llega una exclusiva entrevista que lo contará todo.

El proximo domingo 25 de marzo el reconocido programa periodístico 60 Minutos trasmitirá una reveladora entrevista con Daniels, donde la actriz porno promete dar todos los detalles del encuentro sexual con Trump a escaso tiempo de haberse casado con Melania.

Según Hollywood Life, la Primera Dama Melania Trump se está preparando para cualquier nuevo alegato que pueda surgir a raíz de la entrevista de Stormy, en donde se espera que además se conozca de las amenazas de violencia física que sufrió Daniels para que no hablara con la prensa antes de las elecciones.

Según la publicación con sede en Los Ángeles “Melania se está preparando para lo que va a salir durante el especial de los 60 minutos, y está preparada para que salgan algunas revelaciones bastante humillantes y vergonzosas”.

“Donald insiste en que le ha contado todos los detalles de lo que presuntamente ocurrió entre él y Stormy, pero Melania espera que salgan a la luz más detalles”, afirmó la fuente que habló con Hollywood Life.

