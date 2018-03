Se requieren más baños para las personas sin hogar de Sacramento

Ante la crisis de personas sin hogar, Sacramento ve en el acceso a baños una prioridad

Hay 85 baños públicos en Sacramento, 28 de los cuales están abiertos las 24 horas del día, según un informe. Pero los funcionarios opinan que ese número no es suficiente, por lo que la ciudad está barajando ideas. “Nuestra comunidad de personas sin hogar necesita que tengamos acceso a los baños”, dijo el concejal Steve Hansen, que representa el centro de la ciudad. “Cuando la naturaleza llama, está claro que la gente no pone esa llamada en espera”.

Una idea que ya enfrenta la oposición es colocar un baño permanente en la Plaza César Chávez del centro, diseñado en base a los baños públicos de Portland Loo. Dichas instalaciones tienen váteres, se colocan generalmente en la acera y están abiertas las 24 horas del día. “Parece ser la ubicación más viable”, dice Hansen. Y es que la instalación podría conectarse fácilmente a los sistemas de agua y alcantarillado de la ciudad y estaría en una ubicación muy visible.

Michael Ault, jefe de Downtown Sacramento Partnership, dijo que su organización no se opone a la adición de baños públicos, pero afirmó que la ciudad debería considerar sitios distintos a César Chávez, incluido el patio entre los edificios históricos y nuevos del Ayuntamiento: “si van a gastar ese dinero, pongámoslo en un sitio con supervisión y seguridad para aquellos que están usando la instalación; nadie está descartando la necesidad, pero asegurémonos de que realmente estamos pensando dónde la estamos poniendo”.

La ciudad cerró recientemente las instalaciones en César Chavez Plaza, que sirvió en su día como la principal fuente de ayuda para las personas sin hogar. Muchos ahora usan baños en la Biblioteca Central cercana, pero el edificio está cerrado durante la noche. La directora Rivkah Sass dijo que la biblioteca gasta decenas de miles de dólares cada año para limpiar la orina y los excrementos fuera del edificio y hasta 15,600 en un año en una compañía de limpieza especializada para baños interiores. Añadió que la idea de Portland Loo en César Chávez sería “justo lo que necesitamos”.

Los funcionarios de Sacramento recomiendan a la ciudad crear mapas y folletos que muestren dónde se encuentran los baños públicos, financiar equipos de limpieza que serían despachados para eliminar desechos humanos de las aceras y otros derechos públicos y dar incentivos financieros a las empresas que abren sus baños al público.

Bob Erlenbusch, que dirige la Coalición Regional de Sacramento para Terminar con las Personas sin Hogar, dijo que no está seguro de que el plan actual de la ciudad tenga un impacto inmediato: “es bastante decepcionante; en el corto plazo, ¿quieren tener letreros y despachar equipos de limpieza? Eso realmente no tiene sentido. Parece que no tiene sentido de urgencia. No necesitarías equipos de limpieza si abrieras un par de baños”.

Hansen respondió que “estamos progresando en este tema: ha sido complicado, pero creo que tenemos un plan real que responderá a las solicitudes de la comunidad de una manera que garantice que continuamos brindando un servicio de alta calidad”.