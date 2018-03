Shawn Mendes celebra la fusión de géneros musicales

Le encanta "romper los moldes"

El cantante Shawn Mendes no podría estar más satisfecho ante el profundo cambio de hábitos que, a su juicio, están exhibiendo los nuevos públicos a día de hoy en lo que a escuchar música se refiere. Y es que, en su opinión, en lugar de restringirse a sus estilos predilectos, la gente opta cada vez más por aquellas propuestas que “rompen los muros entre géneros” y que apuestan por la fusión de diferentes sonidos, lo que sin duda casa perfectamente con lo que el joven de 19 años tiene que ofrecer.

“Creo que los muros entre géneros están rotos por completo y ya no existen tantos prejuicios a la hora de escuchar música pop. A algunas personas parecía que les daba miedo escuchar esto o lo otro, y ahora se escucha todo en igualdad de condiciones”, ha explicado el afamado artista en conversación con la revista Billboard.

Es precisamente esa idea de lo ecléctico lo que ha inspirado el concepto sonoro del nuevo álbum del astro del pop, del que ya se han lanzado dos sencillos, ‘In My Blood’ y ‘Lost in Japan’, que, al margen del rotundo éxito que han cosechado entre sus seguidores, ciertamente no podrían sonar más diferentes.

Eso mismo explica que Mendes no se atreva de momento a definir el estilo que dominará en su próximo trabajo y que, al mismo tiempo, se congratule por el estado de estupefacción en que ha dejado a sus fans.

“Creo que la gente va a pensar el jueves que va a ser un disco de rock, al día siguiente pensarán que es de pop y al próximo no tendrán ni idea de qué esperar. Y creo que eso es alucinante, en estos tiempos de consumo rápido de música, hay que dejar siempre a la gente a la expectativa de algo nuevo y diferente”, ha apuntado en la misma entrevista.