La Víbora: Ya hartaron Shakira y Piqué con sus teatritos

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Urge, pero requeteurge que le arreglen las cuerdas vocales a Shakira. O que manden a Piqué a jugar al otro lado del mundo. El chiste es que estos dos no pasen tanto tiempo juntos porque es más que evidente que ya no se aguantan.

¿No me creen? Basta ver los teatritos que hace Shakis enfrente de todo mundo. El más sonado fue el de hace unos meses, cuando se la pasó llorando a moco tendido en un restaurante de Barcelona a donde fueron a comer ella y Piqué con los niños. Tontamente, la cantante se sentó en una mesa cercana a un ventanal, donde fue captada por un paparazzi que se quemó todo el show. Y claro, fotos y fotos del drama shakiresco. Ya se imaginarán la cara de pocos amigos de Piqué de tener que soportar los lloriqueos de la diva colombiana.

Ah, pero poquitos días después, ¡zas!, fotos de ambos en redes sociales diciéndose que se aman y que se adoran. Yeah right!

Ahora vuelven los rumores de que la pareja no anda nada bien, que estarían considerando separarse. ¿Y qué pasa? Otra vez salen a la luz fotos en sus redes que dizque muy enamorados. Yo la verdad, no les creo nada, y tiendo a pensar que sí están a punto de tronar. Será cuestión de tiempo. No se los ve felices ni tan espontáneos como cuando comenzaron su relación. Se los ve hartos y sin ganas de estar uno con el otro.

Por eso creo que la solución es que Shakis se busque algo qué hacer si es que no hay para cuándo comience su gira de El Dorado. Que se haga voluntaria en la escuela de sus hijos o que se ponga a tejer chambras. O que se consiga un trabajo en Uber, no sé, pero que haga algo. El chiste es que salve su relación. A todos nos encanta verla con Piqué y con los niños, siempre y cuando en verdad sean felices.

En otras cosas, ¿quieren saber mi opinión respecto del caso de clembuterol de Canelo Álvarez? Pues quieran o no se las voy a decir. Yo creo que eso de la suspensión del boxeador es puro cuento. Todo para aumentar las expectativas sobre la pelea que tendrá en Las Vegas contra Triple G.

¿Ustedes creen que todas las empresas y organizaciones que ganan millones y millones con estos teatros están dispuestas a perder todo? Claro que no. ¿Y ustedes creen que el patrocinador de Canelo, Óscar de la Hoya, estaría tan tranquilo sabiendo que su mina de oro esta en juego? ¡Ay, por favor! Allá ustedes si se la creen. Eso y Santa Claus son el mismo cuento, la verdad.