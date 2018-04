Compton Robotics Club acerca la robótica a los niños de Compton

Cada sábado, Ben Indeglia, estudiante, y Danny Figueroa, maestro, interactúan con los niños en diferentes campus

Ben Indeglia, de dieciocho años, está en el último año de la escuela New Roads en Santa Mónica. Y habla así: “me di cuenta de que era realmente afortunado en muchas cosas en mi vida. En todas las escuelas en las que he estado he tenido acceso a la robótica. Entonces me dije: oye, ¿qué pasa si voy a un lugar donde los niños no tengan programa de robótica y trato de implementarla?“.

Lutheren Williams, director del New Roads School, dice que la idea es simple: “si los niños vivieran y aprendieran juntos en una comunidad diversa, estarían preparados para ser constructores de puentes y líderes en el mundo“.

Con la mentalidad de un líder, y apoyado por su escuela, Ben desarrolló su ambiciosa idea de acercar la robótica a los niños de Compton. Su primer paso fue reclutar a su antiguo maestro de robótica de secundaria, Danny Figueroa, quien admite: “no tenía idea de lo que iba a suceder; solo sabía que era una idea que valía la pena perseguir; decidí hacer cuanto estuviera en mi manopara ayudar a Ben a hacer realidad su visión”.

Ben y Danny comenzaron una cuenta de GoFundMe y recaudaron alrededor de 30,000 dólares. Luego, el Superintendente del Distrito Escolar de Compton, Darin Brawley, se reunió con ellos, que solo tenían fondos suficientes para enseñar robótica en una escuela, y les aseguró que encontrarían la manera de hacer posible que extendieran el programa a otras ocho escuelas secundarias de Compton.

Y así nació el Compton Robotics Club. En tres cortos años, el número de escuelas que se ha beneficiado de los servicios del club ha pasado de ocho a más de veinte. Cientos de estudiantes locales se han beneficiado de esta oportunidad de aprender en un ambiente práctico e innovador. “Los niños solo necesitaban exposición, solo necesitaban ver a los robots para tener éxito, así que les estoy mostrando la puerta, pero realmente ellos son quienes son increíbles y están haciendo cosas increíbles”, dice Ben

Lilian Ramírez, estudiante de cuarto grado, afirma que “lo que realmente me gusta es que es realmente desafiante y emocionante, cómo se programa, cómo se hacen muchas otras cosas…”. “Me siento emocionada y feliz. Es una luz en mi vida“, añade Kimberly Bravo, otra alumna de cuarto grado.

La estudiante de robótica de Compton, Valeria Silva, tiene un mensaje especial para las niñas: “es divertido y pueden mostrarles a los niños que no es solo para ellos, es para todos”.

Todos los sábados, los instructores Ben y Danny interactúan con los niños en diferentes campus. Además, han entrenado a un grupo de profesores para dirigir el club de robótica de forma independiente. Quieren crear un ejército de estudiantes de esta comunidad: estudiantes que salgan de Compton y tengan carreras en robótica e ingeniería para que puedan regresar y transmitir este conocimiento.

“Venir aquí y ver a los niños hacer grandes cosas dibuja una sonrisa en mi cara”, dijo Ben, quien planea asistir a la Universidad de Chicago en 2018.