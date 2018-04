Steven Bochco, creador de ‘Hill Street Blues’, muere a los 74 años

Bochco, ganador de 10 Premios Emmy, ha perdido la batalla contra el cáncer

Steven Bochco, escritor y productor conocido por crear Hill Street Blues, ha fallecido a los 74 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer. Un portavoz de la familia dice que Bochco murió el domingo mientras dormía.

Bochco, que poseía 10 Premios Emmy, es artífice de programas de televisión como L.A. Law, NYPD Blue y Doogie Howser, M.D.

Estrenada en enero de 1981, Hill Street Blues es sin duda su creación más famosa, una serie que conquistó a crítica y público y obtuvo 27 nominaciones al Emmy en su primer año. Durante sus siete temporadas, el show se haría con un total de 26 premios Emmy.

Hill Street Blues fue especialmente novedosa por su modo de entrelazar las tramas de los capítulos entre sí, ya que por aquel entonces la continuidad no era propia de las series. Los personajes y las tramas pudieron así ser mucho más complejos.

Hijo de un pintor y un violinista de concierto, Bochco creció en Manhattan. Al llegar a Los Ángeles después de la universidad, escribió para Universal Studios. Luego se tomó un gran descanso para escribir el guión de la película de ciencia ficción Silent Running (1972), pero la experiencia no fue buena: sintió que se le faltaba el respeto como escritor: “una vez que has entregado el guión, no te quieren a ti porque vas a interferir en la visión de otra persona”, dijo Bochco a The Associated Press en una entrevista hace dos años.