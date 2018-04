Videos: Galilea Montijo es ‘insultada’ por niña de ‘Pequeños Gigantes’

Todo ocurrió dentro de la divertida dinámica de "La Botonera"

Galilea Montijo, además de ser la presentadora de “Hoy” es la conductora de “Pequeños Gigantes“. Cada semana los niños que participan muestran sus talentos para mantenerse en la competencia.

Uno de los juegos favoritos de la audiencia es “La Botonera” en donde se les hacen preguntas generales a los pequeños y contestan con gran inocencia. Este fin de semana pasado, Montijo pidió que nombraran tres animales que dan leche.

Después de que dos participantes no acertaran, la pequeña Andrea contestó: “perra… gata…”

Al escuchar eso Montijo se sintió “ofendida” y le preguntó si los “insultos” iban dirigidos a ella.

Andrea dijo que no y volvió a contestar, “perra, gata y zorra”, por lo que Galilea soltó la carcajada y sintió alivió. “Que bueno que somos amigas porque si no pensaría que me lo estás diciendo a mi”, dijo Montijo entre risas.

¡Mira el divertido momento aquí!

“Pequeños Gigantes” se transmite todos los domingos a las 8pm/7c por Univision.