5 mexicanos que podrían perderse el Mundial y uno que irá sin merecerlo

Unos se quedarán mientras otro sí tendrá la oportunidad en un Mundial

Se acerca el momento de conocer la lista definitiva de la Selección Nacional de México y con ello los 23 nombres que integrarán el equipo de Juan Carlos Osorio y seguramente varios serán los que se queden en casa y otros más lo que entre discusiones se ganen un sitio.

Hoy repasaremos a cinco futbolistas que por diferentes causas podrían decir adiós al sueño de estar en Rusia 2018 y uno que lo hará, quizá, sin merecerlo. En esta lista no se tomó en cuenta a Néstor Araujo ni a Carlos Salcedo, cuyas lesiones podrían marginarlos.

1- Rafael Márquez

Su veteranía, además de los problemas legales impedirían al legendario defensor cumplir el sueño de ser el segundo mexicano en viajar a cinco copas mundiales.

2- Rodolfo Pizarro

El de Chivas no le llena el ojo a Osorio, se dice que a causa de que no le gusta que lo coloquen en posiciones en las que no suele jugar. Ni ser el mejor nacional en la Liga MX lo llevaría Rusia.

3- Omar Govea

Es cierto que el joven ex de Mineros de Zacatecas y Porto no tiene tantas credenciales como otros europeos, pero ha sido importante para el Royal Excel Mouscron de la liga de Bélgica, la misma en la que nuestro portero titular, Guillermo Ochoa, se cansa de recibir goles.

4- Giovani Dos Santos

Si a alguien le afectó mudarse a la MLS, ese es a Giovani, quien ha visto como su nivel se ha precipitado. Quizá nunca se nos haga verlo junto a su hermano Jona en un Mundial.

5- Jurgen Damm

El veloz atacante de los Tigres ha venido a menos justo en el momento de subirse el barco, lo que parece le costará un puesto que hace un par de años tenía ganado.

El que va:

Jesús Gallardo

El jugador de Pumas no es siquiera de los mejores de la Liga MX en su posición, apenas tiene experiencia, pero a Osorio le gusta porque le dice que “sí” a todo, incluso jugar en posiciones que desconoce por completo. Su sumisión lo hace un elemento infaltable para el técnico colombiano.