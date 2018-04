Cielito Lindo ofrece la oportunidad de vivienda a familias de bajos recursos en Boyle Heights

Tras años de vivir en un garaje, Marisol Alvarado, Joel González y sus tres hijos ya pueden disfrutar de un espacio cómodo en su nuevo apartamento de tres recámaras en Boyle Heights.

Los González fueron una de las 49 familias elegidas para alquilar un apartamento en el complejo habitacional Cielito Lindo localizado en la esquina de las calles Primera y Soto.

“Antes no teníamos espacio, no había recámaras y teníamos que compartir el baño con la casa de enfrente”, dijo Alvarado. “Esto era muy difícil para nosotros porque mis dos niños [menores] tienen autismo.”

Alvarado dijo que sus hijos de 16, 14 y 7 años ni siquiera podían llevar a sus amiguitos a su “casa” por la falta de espacio.

Ahora Leslie Alvarado, la mayor de los tres hijos de Alvarado, dijo que esta muy contenta por su recámara. “Ya tengo privacidad para mi y puedo disfrutar mi cuarto”, expresó la adolescente, quien utilizó colores grises para su decoración y fotos de equipos de futbol – su deporte favorito.

La Corporación Comunitaria del Este de Los Ángeles (ELACC) es la desarrolladora del complejo Cielito Lindo Apartments, el cual es una inversión de $21.8 millones de dólares y cuenta con 50 apartamentos; 30 de una habitación, tres de dos habitaciones y 16 de tres habitaciones. Las familias elegidas empezaron a mudarse a sus nuevos hogares en diciembre pasado.

Además de sus apartamentos, los nuevos inquilinos pueden disfrutar de un área recreativa, laboratorio de computación, sala comunitaria y asesoría de servicios financieros como verificación de crédito, programa de ahorradores EARN, acceso a preparación de impuestos gratis y el programa para compradores de vivienda por primera vez, todo provisto por ELACC.

Alvarado dijo que no puede creer que sus oraciones han sido escuchadas.

“Yo pensé que no íbamos a calificar porque cuando fuimos por la aplicación había una línea bien grande, pero me metí al Internet, la llené [la solicitud] y me tocó el numero 14”, dijo Alvarado.

Los más contentos son los hijos de Alvarado quienes le dicen que parece un sueño, ya que jamás se imaginaron que iban a tener su propia recámara.

Las familias en los apartamentos nuevos ganan entre 30% y 50% del ingreso medio del área; para una familia de cuatro eso significa ingresos anuales de entre $27,030 dólares a $45,050 dólares.

Las rentas varían dependiendo del tamaño del apartamento. Alvarado dijo que ellos pagan $1,113 dólares mensuales por el apartamento de tres recámaras.

Con la creación de más viviendas asequibles se espera que se minimice el desplazamiento de familias, dijo el concejal José Huizar, quien estuvo presente en la inauguración.

“La vivienda asequible previene que las personas se conviertan en indigentes y eso es lo que estamos haciendo aquí”, dijo Huizar, reconociendo las mejoras en Boyle Heights. “Por los pasados 10 años se ha visto un incremento de unas mil unidades habitacionales nuevas asequibles, esto es más que cualquier otra área en Los Ángeles”, recalcó.

El concejal también reconoció el esfuerzo de ELACC por construir viviendas baratas, pero sin ignorar a la comunidad. “Antes de construir ellos contactan a la comunidad, les preguntan qué es lo que quieren”.

ELACC explicó en un comunicado que la necesidad y la demanda de vivienda asequible persisten en Los Ángeles.

Un estudio realizado por el sitio web inmobiliario Zillow calculó que se necesita un ingreso anual de $97,160 dólares para alquilar una casa en Los Ángeles convirtiendo a esta metrópoli en la tercera ciudad más grande del país con la menor cantidad de posibilidades de alquiler. En segundo lugar esta San Francisco y en primer lugar Boston.

ELACC intenta ser parte de la solución a través de su desarrollo impulsado por la comunidad, la construcción de nuevas viviendas asequibles, la preservación y el desarrollo de espacios para apoyar a las pequeñas empresas.