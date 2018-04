¿El Super Bowl saldrá de EEUU? Londres levanta la mano

El alcalde londinense insiste en tener una franquicia de la NFL

El Alcalde de Londres, Sadiq Khan, comentó que está muy interesado en que la capital inglesa reciba una franquicia de la NFL y que sea la sede del Súper Bowl.

“Lo he dicho desde el primer día que me convertí en Alcalde que mi ambición es tener más partidos de futbol americano en Londres y tener una franquicia, y me atrevo a decir que un Super Bowl“, comentó a Talksport.

“Me reunido varias veces con el comisionado Roger Goodell, recientemente en el juego en Twickenham, y mi equipo trabaja de cerca con la NFL“.

Como gran carta, los ingleses tienen el nuevo estadio del Tottenham, que cumple con todos los requerimientos pedidos por la liga.

La NFL, que ha tenido partidos de temporada regular en Londres desde 2007, ha considerado tener un equipo en la ciudad inglesa incluso pensando en 2022, pero no han podido todavía encontrar un plan adecuado para cuando se dé el caso de que un club como San Francisco o Los Ángeles tenga que viajar hasta Inglaterra en Playoffs.