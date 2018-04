Joe Manganiello todavía “no se cree” su matrimonio con Sofía Vergara

Se siente el más afortunado

A pesar de que llevan tres años de idílico matrimonio y algo más de cuatro de historia de amor, el actor Joe Manganiello todavía no ha terminado de asimilar el hecho de que está casado con una de las mujeres más mediáticas y atractivas del mundo del espectáculo, la despampanante Sofía Vergara, hasta el punto de que no ha dudado en citar ese pequeño ‘problema’ como el único “ajuste” que le está costando acometer en su nueva vida.

“¿Cuál es el ajuste más difícil que estoy viviendo en mi matrimonio? Yo diría que asimilar finalmente la idea de que alguien que no es parte de tu familia, y que hasta ese momento solo ejercía de amor platónico, pueda amarte tanto como ella lo hace. Por lo demás todo es genial, es la mujer de mis sueños”, ha afirmado en una entrevista al nuevo número de Cigar Aficionado, antes de compartir la optimista teoría que alberga sobre el matrimonio.

“La gente suele decir que el matrimonio y las relaciones de pareja implican mucho trabajo. Pero yo creo que no, simplemente la vida es difícil en general. Y para mí, tener a alguien que me ayude a lidiar con los retos de la vida es lo mejor que me ha pasado nunca”, ha aseverado.

Tan satisfecho y afortunado se siente el actor de series como ‘True Blood’ o de taquilleras películas como ‘Magic Mike’ al tener a la colombiana como su compañera de vida, que a día de hoy considera incluso que aquellos desengaños amorosos que experimentó en el pasado constituyen útiles lecciones de vida que le han estado preparando de cara a su futuro como hombre felizmente casado.

“Cuando miro atrás en el tiempo y analizo las relaciones que he tenido, creo que el universo me estaba dando algunas clases prácticas y algo difíciles para que pudiera sacar este matrimonio adelante”, ha reflexionado.