ICE detuvo a mexicana cuando fue a oficina de USCIS a buscar su “green card”

Un supuesto abogado estafador hoy tiene pagando a Cecilia Gómez

Cecilia Gómez, la madre detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando ultimaba trámites para obtener su “green card” fue liberada del centro de detención en el que se encontraba en Arizona.

La hispana, residente en Las Vegas, deberá presentarse regularmente a citas con las autoridades federales migratorias hasta que se tome una decisión definitiva sobre su caso, reportó este viernes la cadena KTNV.

El 27 de marzo, Gómez, cuyos tres hijos son ciudadanos estadounidenses, fue detenida en una oficina de inmigración de USCIS en la referida ciudad cuando se suponía que iba a una entrevista rutinaria para obtener la “tarjeta verde”.

“Esta pasada semana han sido de los días más difíciles de mi vida. Llegué a USCIS pensando que, luego de 20 años tratando, finalmente me convertiría en residente– pero en lugar de eso, fui detenida por ICE, brutalmente golpeada contra una mesa y luego enviada a México en un vuelo. Gracias a mi familia y a la comunidad fuerte que me apoyó, no fui deportada. Este incidente ha sido traumático, y ahora estoy feliz de estar en mi hogar y estoy motivada para seguir luchando por mi derecho a permanecer con mi familia”, dijo la mujer de 46 años tras ser liberada.

“Ella tenía la casa de sus sueños, el auto de sus sueños, a nosotros nos estaba yendo bien en la escuela, lo único que ella quería era convertirse en ciudadana”, dijo Ricardo Avalar-Gómez, uno de sus hijos de 18 años.

Pero en lugar de eso, la madre fue detenida por oficiales de ICE; supuestamente agredida, intimidada y trasladada a distintos centros de detención en el país.

Laura Barrera, abogada de la mexicana, indicó previamente a medios que su clienta fue detenida por culpa de un abogado de inmigración que, en los 90, estafó a la mujer y llenó documentos alegando que podía aplicar para una visa de asilo.

La portavoz de ICE, Lori Haley, dijo por su parte a Las Vegas Sun, que Gómez no tiene documentos para permanecer legalmente en el país y tiene una orden de deportación activa.