Lula da Silva, expresidente de Brasil, se entregará a las autoridades “para demostrar su inocencia”

Condenado a 12 años de cárcel el exmandatario anunció este sábado que cumplirá el mandato de prisión

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este sábado que cumplirá el mandato de prisión dictado en su contra por corrupción y se entregará a las autoridades.

“Voy a atender el mandato [de prisión] porque quiero mostrarles lo que es responsabilidad y para poder probar mi inocencia”, dijo Lula ante cientos de simpatizantes en el sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde permanece atrincherado desde que el jueves fuera ordenada su prisión.

“Voy a atender el mandato para que no digan mañana que soy un prófugo y que me estoy escondiendo. Voy para que sepan que no tengo miedo”, afirmó Lula.

El exmandatario se había negado a entregarse a la policía antes de las 20:00