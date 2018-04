La última “cachetada” de Vicente Fox al presidente Trump y su muro fronterizo

Nuevamente el ex presidente de México Vicente Fox arremete contra el presidente Donald Trump provocándolo con una divertida camiseta que dice que el magnate no puede construir su muro fronterizo porque sus “manos son demasiado pequeñas”.

Fox está vendiendo la camiseta para recaudar dinero para un fondo de capacitación para jóvenes líderes.

La camiseta que ya se ha vuelto viral representa a Trump cuando era un bebé construyendo una muro con bloques de juguete mientras usaba un pañal sucio hecho con la bandera estadounidense.

Thank you for all your support! @centrofox was built on the foundation of empowering leaders to take charge and give back to their communities. Help me continue to spread the message of compassion for others, by getting this apparel at https://t.co/lRhyRIWF1mpic.twitter.com/3lVcGyTLjx

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de abril de 2018