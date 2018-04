Gavin Newsom busca y consigue apoyo latino en la carrera por la gobernación de California

"Gavin Newsom es un verdadero campeón para todos los californianos", dice Hilda Solis

Tras enfrentar críticas por no participar en el foro de gobernador de un grupo empresarial latino, el vicegobernador Gavin Newsom ha conseguido el apoyo de uno de los políticos latinos más prominentes del estado. Así, Hilda Solis, ex miembro de la administración Obama que ahora sirve en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, anunció el jueves que respaldaba a Newsom en un evento de campaña en el Este de Los Ángeles.

“Gavin Newsom es un verdadero campeón para todos los californianos”, dijo Solís en un comunicado, señalando su récord en salud y finanzas de la ciudad como alcalde de San Francisco. “No hay duda de que en cuestiones que importan a las familias, desde proporcionar atención médica de calidad y trabajos bien remunerados a defender a los inmigrantes y proteger a los californianos de los ataques de Donald Trump, Gavin es el líder que necesitamos sentados detrás del Escritorio del Gobernador”.

El evento tuvo lugar un día después de que Newsom fuera el único demócrata que se saltase un foro para gobernador organizado por la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles en el centro de Los Ángeles. Un portavoz de su campaña dijo previamente que Newsom había participado en múltiples debates y foros patrocinados por grupos laborales, demócratas y de educación, y que no planeaba asistir a otro hasta principios de mayo.

Gloria Molina, quien representó a Los Ángeles durante más de tres décadas en la oficina legislativa de la ciudad, el condado y el estado, fue una de las personas que criticaron a Newsom por no asistir al foro: “Hillary Clinton y Bernie Sanders se reunieron más de 20 veces en debates y foros; si los candidatos demócratas a la presidencia mostraron respeto a los votantes debatiendo, ¿por qué Gavin Newsom no?. Si Gavin no se presenta a nuestra comunidad cuando está buscando votos, ¿se preocupará por nuestra comunidad cuando sea gobernador?”

Molina respalda a Antonio Villaraigosa, máximo oponente de Newson en las primarias de junio, cuya campaña depende en parte de que los votantes latinos se presenten en gran número. En una encuesta realizada en marzo por el Public Policy Institute of California, Villaraigosa obtuvo el respaldo del 37% de los votantes latinos, y Newsom, el del 19%.