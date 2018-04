Foto: Marjorie de Sousa luce irreconocible sin maquillaje

Buenos díassssss!!! Ya tome la cuenta de @alotroladodelmurotv pasaremos el día compartiendo con todo nuestro público. Así que conéctate ya 😃😁👏🏻😗❣️

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Apr 9, 2018 at 8:36am PDT