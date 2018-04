Foto: Nuevos tatuajes de Galilea Montijo alteran a sus fanáticos

No es explicación lo que voy a escribir: los tatuajes no te hacen mala persona, así como las corbatas tampoco te hacen decente, yo respeto si no te gustan los tatuajes así como respeto los gustos y creencias! No señales, no opines si no te consta algo. El mundo sería otro si aprendiéramos lo que realmente significa “RESPETO “ Buen día ☀️

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Apr 10, 2018 at 5:09am PDT