Video: Alicia Machado habla del “misterioso” padre de su hija

Por años se había especulado su identidad

La exMiss Universo 1996, Alicia Machado habló del misterioso padre de su hija, un empresario mexicano que People en Español identifica como Rafel Hernández Linares.

“Yo quise mucho al papá de mi hija. Ese es el hombre que yo conocí (un reconocido empresario en México).La otra vida de esa persona yo no la conozco. Esa no fue la persona que yo conocí, ni de la que me enamoré”, dijo Machado en entrevista al programa ¡Suelta la sopa! de Telemundo.

Por muchos años, la exreina se negaba a revelar la identidad del padre de su hija Dinorah lo que levantó sospechas y medios mexicanos aseguraban que se trataba de un narcotraficante.

Machado en la entrevista también reveló que ella no recibe pensión por parte del papá de su nena ya que ella posee todos los derechos legales de la menor de 10 años.

“Las cosas que el padre de mi hija puede hacer lícita o ilícitamente no tiene nada que ver conmigo”, espresó, al mismo tiempo que aclaró el por qué no le pasa pensión alimenticia.

“No, (él no paga por las cosas de mi hija) por cuestiones de convicciones mías. (Ella) legalmente es mía, creo que estoy en todo mi derecho. Ella es ciudadano norteamericano y yo en este país tengo todos los derechos de ser una madre sola”.

A pesar de que no viven juntos y han tenido diferencias, Miss Universo 1996 no le guarda ningún rencor a su expareja y asegura que está agradecida de él.

“Mi hija es producto de una relación de dos personas que se quisieron mucho, dos personas muy distintas. No sigo enamorada de él pero me duele mucho por mi hija, yo le tengo un gran cariño (porque) es el papá de mi hija. No solo cariño (también) le tengo gratitud. Es un hombre que a mí me ayudó mucho y lo conocí en un momento muy duro de mi vida, estaba atravesando muchas cosas. Económicamente yo no estaba bien, a nivel de trabajo tampoco. Yo venía de salir de unas enfermedades como los desórdenes alimenticios y la bulimia y de depresiones muy severas. Me protegió y me cuidó mucho”, expresó.

Te puede interesar: Video: Alicia Machado asegura que Trump quiso acostarse con ella

“Él me dio lo más importante de mi vida que es mi hija y si yo vuelvo a nacer yo vuelvo a tener a Dinorah con la misma persona porque Dinorah tiene que ser hija de quien es”, concluyó.