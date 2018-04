Funcionario de Moreno Valley señalado por acoso

La víctima cuenta lo que la animó a presentar la denuncia del supuesto hostigamiento; mientras la Junta Educativa inicia una investigación

Ileana Gutiérrez, quien en su niñez vivió en carne propia los peligros de la guerra en Nicaragua, dice vivir hoy otro calvario generado por un supuesto acoso sexual de parte de Jesús Holguín, miembro de la Junta Educativa del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley.

En entrevista con La Opinión, contó que su mundo se puso de cabeza luego de que —según indica— tuvo el valor para acusar al funcionario a inicios de año.

“Mi familia y yo hemos sufrido represalias. Con esta situación yo me decepcioné de mí misma por no haber hablado antes”, dijo Gutiérrez, quien trabaja como asistente de la dirección de Bear Valley Elementary School.

“Yo no pido ni dinero, ni promoción, lo único que he pedido es que se me deje en paz. Que pare el acoso y las represalias”.

Según indicó el supuesto acoso sexual ocurrió el año pasado. “A Holguín se le pidió que se detuviera pero no lo hizo”, dijo.

Agregó que al acudir a las autoridades pertinentes, fue ignorada, lo que la motivó a entablar una queja formal el pasado 29 de enero.

“No recibí el apoyo apropiado por mi distrito y la situación no se resolvió apropiadamente, ni rápidamente”, recalcó.

“Como una sobreviviente de guerra, yo sé identificar el abuso, al igual que el miedo y el terror que hace que una persona no hable. Pero ya basta. Los tiempos de tolerar abusos de cualquier tipo ya pasaron”.

Gutiérrez, quien dijo identificarse con el hashtag #MeToo —un movimiento que busca demostrar la prevalencia generalizada de acoso sexual y hostigamiento en el lugar de trabajo— se vio obligada a superar sus miedos desde joven.

Relata que por años le tuvo fobia a las escuelas ya que recordaba las imágenes atroces que vio durante la guerra. En ese entonces

—dice— los centros educativos en Nicaragua fueron utilizados como hospitales y morgues, lo que le generó un gran temor a las aulas.

Prueba de haber tenido la fuerza de rebasar ese temor es que hoy trabaja en Bear Valley Elementary School.

La superación de sus miedos, fue lo que la llevó a levantar la voz en contra de Holguín, un funcionario conocido quien fungió como

Presidente de la Asociación de Juntas Escolares de California de 2014 a 2015.

Dicho cargo lo convirtió en el primer latino en dirigir la Asociación en dos décadas.

Bajo investigación

Ahora el futuro de Holguín pende del resultado de una investigación, aprobada por la Junta Educativa, como lo establece el código interno del distrito.

Susan Smith, presidente de la Junta, dijo que el reglamento ordena que se entable una queja formal, después se aprueba una investigación para tener los hechos y circunstancias relacionadas con el caso.

Ya con los resultados en mano, la Junta debe tomar una decisión, añadió Smith.

“Esta junta valora a nuestros empleados y toma en serio nuestra obligación de crear un ambiente de trabajo seguro, libre de discriminación para todos”, señaló.

Según Christopher Weddle, portavoz del Distrito Escolar, un reporte preliminar de la investigación elaborado por la investigadora privada Susan Liberati —de la firma Liberati y Asociados— fue presentado a la Junta y la investigación podría terminar en los próximos días.

“El resultado de la investigación solo está disponible para el acusado, el acusador y la Junta, quienes analizarán el resultado a puerta cerrada”, añadió Weddle.

Cabe señalar que Holguín no es empleado del distrito y por lo tal no puede ser despedido. Como funcionario electo, los votantes tienen la última palabra.

¿Qué dice la defensa?

Al cierre de esta edición, la abogada de Holguín, Virginia Blumenthal, no respondió a llamados de La Opinión. Sin embargo, dijo al periódico The Press Enterprise que los alegatos contra su cliente “son infundados”.

Ileana Gutiérrez dijo que su abogado, Greg Rolen, está en proceso de entablar una queja administrativa en el estado en contra de Holguín.

“La queja estatal se pondrá pronto. Lo único que deseo es que lo que me ha pasado a mí, no le pase a otras personas. Las víctimas no deben ser victimizadas a un más por un mal proceso. No importa cuántos títulos una persona acumule, esto no les puede dar el derecho de abusar de su poder”, añadió.

Por su parte, Rolen dijo que la investigacion ejecutada por Liberati y Asociados “no es justa” ya que fue pagada por el distrito el cual Holguin representa y exigió un proceso objetivo.

Denúnciar es su mensaje

Gutiérrez, que arribó a Estados Unidos a los 14 años de edad, aseveró en entrevista que decidió levantar su voz en pro de la justicia y sus razones no son ni políticas ni raciales sino que busca terminar con el abuso de poder y el acoso sexual.

Por ello, exhortó a otras mujeres en situación similar a armarse de valor y a denunciar cualquier agresión sexual de la que sean objeto.

“Por este medio, les ruego a otras víctimas de cualquier tipo que reporten cualquier abuso y que sepan que no están solas y que sí se puede”, concluyó.