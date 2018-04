Luis Fonsi confiesa al fin cómo hizo el ‘switch’ de Adamari a Águeda

Fue un "borrón y cuenta nueva" en el amor

Aunque comparta su vida con una de las estrellas latinas más famosas del momento, Luis Fonsi, poco se sabe de la guapa esposa española del cantante de ‘Despacito’ más allá de los pocos detalles de su día a día que la propia Águeda comparte a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la estrella de la música se ha animado ahora a ofrecer algún detalle sobre su historia de amor, que siempre han tratado de manejar con la mayor discreción posible, para explicar por ejemplo que se conocieron en un momento muy complicado de su vida en la que aún no había superado los desengaños amorosos del pasado.

“La conocí en Miami. Estábamos haciendo una sesión de fotos cada uno por su lado, la vi y me gustó. Tuve un poco de ayuda de un amigo que estaba trabajando con ella; así conseguí su número y le escribí un mensaje a través de Facebook”, ha revelado el portorriqueño a su paso por el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3.

Lo reticente que se muestra el músico a la hora de hablar de su vida privada, incluso en la mencionada entrevista, guarda en parte relación con el complicado final de su primer matrimonio con Adamari López. A lo largo de los tres años que duró su unión, la entonces pareja atravesó momentos muy complicados después de que a la presentadora le diagnosticaran un cáncer de pecho del que afortunadamente ella se recuperó, pero su matrimonio no.

“Justo había salido de una ruptura bastante difícil, pero con ella [Águeda] fue un empezar de nuevo totalmente. Y aquí estamos ocho años después con dos niños”, ha añadido Fonsi en referencia a su divorcio y a cómo poco después se cruzó en su camino la madre de sus hijos.

En su libro de 2013, la ex de Luis Fonsi aseguraba que él había sido quien tomó la decisión de separarse -de la que le habría informado por teléfono- tras cansarse de “luchar”, y precisamente las rupturas son el tema principal del último éxito del cantante, ‘Échame la culpa’. Sin entrar a dar detalles o nombres, como es su costumbre, él ha reconocido que alguna vez ha sido el responsable de concluir un romance recurriendo al tópico de ‘no eres tú, soy yo’ -el mismo que entona en su dueto con Demi Lovato- , pero matizando que en realidad le han roto el corazón muchas veces de las que lo ha roto él.

“Sí que he dicho lo de no eres tú soy yo, y fue una forma honesta, pero fácil, de salirme de esa relación”, ha reconocido, antes de apuntar: “Me han dejado muchas veces más de las que he dejado. Soy un idiota, siempre me dejan”.