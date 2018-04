Soñó que ganaba la lotería y al día siguiente, se hizo realidad

La afortunada fue una mujer de Michigan

¿Quién no ha soñado alguna vez con ganarse la lotería? Seguro, la gran mayoría; sin embargo, ¿a cuántos se les ha hecho realidad? Probablemente a muy pocos.

Ese es el caso de una mujer que vive en Michigan (y que prefirió mantenerse en el anonimato), quien el pasado domingo vivió una experiencia un tanto extraña y a la vez, fantástica.

Resulta ser que esta mujer ha contado a la gente de Michigan Lottery Connect que ese día, se despertó muy temprano, luego de haber soñado que se ganaba la lotería. Así que de inmediato, tomó su auto y manejó hasta la licorería más cercana para comprar un par de boletos de la lotería Fantasy 5 de dicha localidad.

Horas más tarde, se enteró que sus boletos habían sido premiados y que era la única ganadora de una bolsa acumulada de $221,202 dólares.

“Siempre le pongo atención a mis sueños. He soñado en varias oportunidades que me he ganado el Powerball, así que de pronto me ven de nuevo ganándomelo. “Cuando me desperté al día siguiente revisé mi boleto y grité: ‘Gracias, Jesús’” dijo la ganadora en un comunicado de prensa.

La mujer cobró su premio este martes y dijo que se gastará el dinero con su hija e invertirá en una compañía de fragancias.