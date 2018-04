Diego Boneta habla de su primer encuentro con Luis Miguel y más

Luis Miguel La Serie se estrenará el próximo 22 de abril

Entrevistamos a Diego Boneta durante la alfombra roja de la proyección exclusiva del primer episodio de la producción Luis Miguel La Serie, realizada en Beverly Hills, California.

Boneta nos confesó que antes de saber sobre el proyecto en el que se estaba involucrando Telemundo, él, en paralelo, estaba planeando realizar una película sobre la vida del reconocido cantante; sin embargo, durante su proceso se enteró que alguien más se había quedado con los derechos.

Por lo anterior, el artista dice que fue sorpresivo recibir una llamada -meses después- de Mark Burnett, productor del proyecto. Durante la conversación telefónica éste le contó que estaría trabajando en la historia sobre la vida de Luis Miguel.

El cantante nos explicó que una vez se involucró en el proyecto su intención fue entenderlo. “Me junté con Mark para entender el tono de lo que ellos querían hacer, de lo que ellos querían contar, porque para mí eso era algo importante, desde un punto actoral“.

Boneta nos compartió que Luis Miguel había visualizado este proyecto desde la perspectiva de dos películas, “Ray“, con Jamie Foxx y “Walk the Line“, con Joaquín Phoenix, hecho que lo cautivó porque él también visualizaba como referencias ambas cintas, para la historia que quería contar. Todos estos hechos solo sirvieron para confirmar lo conectados que estarían –Luis Miguel y él– en esta apuesta televisiva.

“Cenamos juntos. Platicamos“, dijo Boneta. Y recalcó la importancia de conocer a Luis Miguel, desde el punto de vista actoral. “Fue increíble conocer a la persona que iba a interpretar. Porque muchas veces pasa que ya no viven. Y el simple hecho de estar con él, platicar, ver sus manerismos, y todo… Fui una esponja“.

Pero Diego hace incapié que durante el tú a tú con el intérprete de La Incondicional, quiso ser muy respetuoso porque “admiro mucho la valentía y el coraje de hacer lo que él hizo, porque esto es su vida personal“.

Durante sus conversaciones Boneta descubrió a un Luis Miguel del que poco se sabe, porque éste siempre ha mantenido su personalidad y su verdadero ser en un punto ciego para la prensa.

“Entre más nos juntamos me di cuenta de que tiene un gran sentido del humor. Era algo que no me esperaba. Y poco a poco me fue contando cosas. Son cosas que no me siento cómodo compartiendo. Se quedan conmigo“. Además, Boneta agrega que aunque no las comparta, por el respeto que tiene por Luis Miguel, tampoco hace mucha falta que revele mayor información puesto todo esto se verá en la serie.

El actor también le dijo a la prensa internacional que la serie contará lo bueno y lo malo que Luis Miguel ha vivido. Sobre todo aquello que siempre se ha matenido entre las sombras. Ya que el Luis Miguel que la gente cree conocer es solamente lo que él ha permitido ver, pero del hombre y del ser humano no se sabe nada. Es ahí cuando dice: “por eso esto es el hombre detrás del sol“, y recalca la complicación de interpretarlo puesto que de ese otro ser no se tiene referencia y no existe ante el ojo público.

La historia ha sido escrita por Daniel Krauze y la dirección recayó en las manos de Humberto Hinojosa. Luis Miguel La Serie en la producción ejecutiva contó con Mark Burnett, Carla González Vargas y Pablo Cruz, en esta producción de Gato Grande Productions en unión con MGM.

Es importante explicar que ‘Luis Miguel La Serie’, coproducción de Netflix y Telemundo se estrenará el próximo 22 de abril por la plataforma de streaming.