Declaraciones del ciclista golpeado por un conductor que se dio a la fuga en L.A. durante la vigilia de su amigo

"Lo que me mantuvo en pie fueron vuestras voces", dijo Quatrell Stallings

Quatrell Stallings, joven de 24 años que fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras asistía a una vigilia por un amigo que murió en la misma intersección de South L.A., ha hablado sobre el incidente.

Padre de tres niños pequeños, el chico fue una de las decenas de personas que asistió a la vigilia en las avenidas de Manchester y Normandie, la cual se convirtió inesperadamente en una violenta protesta. Y es que su amigo, Fredrick Frasier Jr., de 22 años, fue asesinado el martes por un conductor que se dio a la fuga mientras montaba su bicicleta en el área.

Stallings estaba tratando de ayudar a la gente durante el altercado cuando fue golpeado por un sedán color canela. “Ni siquiera pensaba que era yo. Me dije: ‘¿Ese soy yo?’ Estaba totalmente sorprendido”, dijo. Sus amigos corrieron a su lado mientras caminaba cojeando hacia la acera. Los paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano. Sufrió un traumatismo craneal, un tobillo y una pierna fracturados, con lo que deberá someterse a una cirugía de rodilla. “Lo único que me mantuvo en pie fueron vuestras voces diciéndome que me mantuviera despierto”, dijo el chico.

Él afirma que estaba tratando de mantener la paz cuando la manifestación se tornó violenta. Dijo que la misma conductora que lo atropelló estaba allí antes en su vehículo, donde tuvo una confrontación física con otro ciclista. “Creo que fue porque no podía pasar porque creo que había un bloqueo a los autos por parte de las bicicletas. Entonces se enojó, bajó del auto e inmediatamente comenzó a pelear. Se fue, me miró, se subió al auto, dio media vuelta y regresó buscando lastimar a alguien y golpearme“, dijo.

Stallings no quiere que el protagonismo recaiga sobre él, sino sobre su amigo Frasier, quien era conocido como “Woon”. Agregó que no quería que las cosas se pusieran violentas. “Me siento angustiado en este momento y sé que mi amigo Woon no querría que eso sucediera. Llegué con nada más que paz y positivismo. Todo era por él”, dijo Stallings, apenado por la situación.

Sin embargo, un detective de LAPD dijo tras revisar el video que Stallings estuvo de alguna manera involucrado durante el altercado físico, si bien no se ha confirmado de qué modo. En cualquier caso, se espera encontrar a la mujer que golpeó al joven, además de al conductor que mató a su amigo.

Stallings espera recuperarse pronto de sus lesiones, ya que también es ciclista y planea presentarse a los Juegos Olímpicos de 2020. Se creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a Quatrell con los gastos médicos: gofundme.com/help-quatrell-stallings.