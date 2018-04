Mujer publica “revancha viral” en Twitter tras infidelidad que causó su divorcio

FOTO: El tuit de Andrea hizo enfurecer a su exmarido

La que pudiera haber sido la fotografía de su tercer aniversario de bodas se convirtió en una imagen divertidad, que terminó siendo una “revancha viral”.

Andrea Osborn, de 23 años, publicó en redes sociales una imagen donde presume su figura tras perder 285 libras (más de 100 kilos).

“En lugar de celebrar nuestro aniversario de bodas, estoy celebrando perder 285 libras de peso”, escribió en un tuit que generó miles de reacciones.

Andrea se casó con Rob Osborn cuando ambos eran jóvenes y pasaron por muchas cosas cuando estuvieron juntos, pero se divorciaron luego de que ella lo descubrió una infidelidad, aunque intentaron volver, las cosas no funcionaron, publicó Yahoo Lifestyle.

“Cuando descubrí que me había engañado, estaba completamente devastado. Honestamente, no sospeché nada. Finalmente se abrió y dijo la verdad unos meses después de que sucediera”, dijo Andrea a Yahoo. “Ambos nos quedamos sin amor. Sabíamos que no debía ser. Fue difícil de superar “.

Rob no estaba muy contento con el tuit de Andrea, incluso le pidió que lo borrara, pero en su lugar, retuiteó su publicación original, que se hizo aún más popular, recibiendo más de 23,000 retuits y 100,000 likes.

rob asked me to take this down so naturally i’m retweeting it https://t.co/7PFsRxalL5 — drea ✨ (@meeelondrea) March 19, 2018

“Rob estaba molesto porque yo haría eso. Realmente no me importaba que estuviera molesto. Él me había mentido. Me ha hecho pasar mucho, así que pensé que era justo”, le dijo a Yahoo. “En cierto sentido, quería mostrar que soy feliz sin él y ayudar a otros que también están en una ruptura o divorcio”.

Andrea ha recibido mucho apoyo en Twitter e incluso algunas personas compartieron historias similares.