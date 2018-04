Azealia Banks asegura que fue drogada y violada en una cita

La cantante compartió una grabación de voz en su Instagram -ya eliminada- en la que afirmaba que acababa de ser víctima de una agresión sexual

Aunque no es la primera vez que la rapera Azealia Banks provoca una conmoción en la esfera virtual con acusaciones de diversa naturaleza -en una ocasión alegó, por ejemplo, que el actor Russell Crowe la había agredido físicamente en una fiesta-, en esta última ocasión ha conseguido preocupar a sus seguidores al recurrir a la sección de Stories de su Instagram para asegurar que había sido drogada y violada por un hombre con quien había salido aparentemente en una cita y cuya identidad no ha revelado.

Esa publicación ya ha sido eliminada, o bien por la propia artista o por algún miembro de su equipo, pero no antes de que terceras partes consiguieran hacerse con una copia. En una de las grabaciones de voz realizada por la cantante que ya circula por internet, se puede escuchar a la intérprete culpándose parcialmente de lo sucedido y explicando que se retirará un tiempo de la escena pública para recuperarse de la terrible experiencia que acababa de vivir.

“Me siento muy sucia y estúpida ahora mismo… Estábamos pasando el rato juntos y una cosa llevó a la otra… y me siento estúpida porque ha sido en parte mi culpa y ahora estoy aquí sentada, sintiéndome como una mi**da y como una tonta; solo quiero desaparecer“, se lamenta con la voz quebrada. “Estoy fatal, no creo que vaya a publicar más música en una temporada. Tengo que tomarme un tiempo y pensar acerca de lo que ha sucedido. Se ha apoderado de mí una mezcla de vergüenza, culpa y la impresión de que he sido una tonta. Alguien va a venir a buscarme, así que estaré a salvo”.

Escucha aquí la grabación:

“No sé ni lo que hay en un ‘roofie’, pero nunca antes había experimentado un tipo de intoxicación similar. Me he despertado con la garganta ardiendo… Ya está todo bajo control; mi hermano y mis amigos están aquí. Voy a estar bien, chicos, no entren en pánico. Los quiero a todos. No me cabe duda de que echaron algo en mi vida, pero me he despertado y estoy bien”, añadía poco después, cuando los efectos de la droga que le habían administrado ya habían comenzado a desaparecer.

Pese a que Azealia no ha querido o podido entrar a dar detalles aún sobre lo ocurrido, sí ha explicado que su agresor consiguió coaccionarla para que accediera a mantener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad.

“Me estoy dando cuenta de que esos violadores de mi**da se aprovechan de ti, te hostigan hasta que te obligan a decir que sí, y por eso más tarde crees que sí diste tu consentimiento, cuando no fue así; nunca quisiste hacer nada de toda esa mierda y después te sientes impotente. Alguien ha conseguido robarme mi fuerza y no tengo muy claro cómo lo ha logrado“.