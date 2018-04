Omar Chaparro actuará en película de Pokémon, ‘Detective Pikachu’

El comediante mexicano actuará al lado de Ryan Reynolds

Omar Chaparro sigue creciendo en el mundo de Hollywood y el comediante mexicano ya está confirmado para la primera película de Pokémon, “Detective Pikachu”.

El actor se une a actores como Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Chris Geere, Rita Ora y Suki Waterhouse, según informa el sitio Deadline.

La película basada en la famosa franquicia de la animación sería la primera en incorporar a actores reales con estos personajes.

Chaparro estará próximamente en “Overboard” en donde comparte créditos al lado de Eugenio Derbez y Anna Faris.

“Ahora sí les puedo compartir con mucho gusto la película que estamos filmando del otro lado del charco, no se imaginan lo que me emociona y llena de orgullo estar en una producción tan grande, solo les puedo adelantar que los fanáticos de Pokemon van a amar la película y los que no lo son la van a disfrutar demasiado”, escribió Chaparro en Instagram.