Elon Musk será anfitrión de Trump en un mitin electoral que se trasmitirá en X

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, celebrará una reunión política pública con el expresidente Donald Trump que se trasmitirá en X, antes Twitter, según se informó después de que el expresidente fuera condenado penalmente en la ciudad de Nueva York el jueves.

Se espera que Trump responda las preguntas enviadas a Musk en una transmisión en vivo que también se transmitirá en NewsNation.

Esta noticia, que ya adelantó ayer The Wall Street Journal mencionando a fuentes confidenciales, fue confirmada hoy por Musk, que citó en X un artículo de The New York Post sobre el tema diciendo: “Esto va a estar interesante”.

Aún no se conocen ni la fecha ni si habrá moderadores que participen en la conversación, en la que Trump también responderá a las preguntas enviadas en directo por los usuarios.

La plataforma tiene previsto retransmitir en directo otro evento similar con Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebran en noviembre.

El anuncio se produce un día después de que Trump fuese declarado culpable en su caso por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de una actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016.

Con el veredicto, el magnate se convirtió en el primer expresidente del país en ser declarado culpable en un juicio penal.

Musk comentó en X tras la noticia del veredicto de culpabilidad de Trump en su juicio penal, argumentando que el veredicto socava la fe que los estadounidenses tienen en su sistema legal.

“De hecho, hoy se ha causado un gran daño a la fe del público en el sistema legal estadounidense”, publicó Musk en la plataforma de su propiedad. “Si un expresidente puede ser condenado penalmente por un asunto tan trivial ? motivado por la política, más que por la justicia ? entonces cualquiera corre el riesgo de correr un destino similar.”

Trump y Musk han desarrollado recientemente una relación amistosa y, según se informa, hablan por teléfono varias veces al mes. También se cree que Musk está siendo considerado para desempeñar un papel de asesor si Trump regresa a la Casa Blanca.

La conversación entre ambos también es significativa porque la cuenta de Trump fue suspendida en X (entonces Twitter) tras fomentar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021; sin embargo, Musk revirtió esa suspensión cuando compró la red social, en 2022.

A pesar de todo, el republicano no regresó a X hasta agosto de 2023, y desde entonces no ha vuelto a publicar nada.

Además, Trump ha planteado a Musk darle algún cargo como consejero si ganara las elecciones de noviembre, según aseguró en información exclusiva The Wall Street Journal el pasado miércoles.

Ese eventual cargo de Musk, aún por concretar, tendría que ver con la seguridad de la frontera o con la economía, los dos temas que más preocupan al también propietario de Tesla y Space X.

Por otra parte, la invitación a Trump forma parte de la estrategia de Musk para centrar la plataforma en el ámbito político y atraer a nuevos usuarios.

En este sentido, el empresario ya se ha reunido en otras ocasiones con figuras políticas como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el líder de Vox, Santiago Abascal, y de hecho ya mantuvo una reunión con Trump el pasado marzo.

Según The Wall Street Journal, X invitó a Joe Biden a participar en un evento de este estilo, pero el demócrata rechazó la oferta.

Con información de EFE

