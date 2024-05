Trump apelará juicio tras ser declarado culpable, ¿qué puede ocurrir?

NUEVA YORK.- El expresidente Donald Trump dijo que apelará por diversos motivos el juicio en el que fue hallado culpable de 34 cargos penales, debido a la conspiración para pagar $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels.

“Saben que es un engaño. Lo entienden. Ya saben, son realmente inteligentes y realmente extraordinarios. Así que vamos a apelar esta estafa. Lo apelaré por muchas cosas diferentes”, dijo Trump.

Afirmó que el juez Juan Merchan no le permitió a su equipo llamar a testigos, además de criticarlo por el trato que dio a Robert Costello.

“[El juez] no nos permitió tener testigos, no nos permitió hablar, no nos permitió hacer nada”, afirmó Trump en conferencia de prensa desde su torre en la Quinta Avenida. “El juez fue un tirano, y eso se pudo comprobar con Bob Costello, un buen hombre. Nunca he visto algo así, y tampoco nadie que estuvo en ese juzgado donde exigió que se desalojara el juzgado”.

Trump se refiere a Robert Costello, un abogado que era asesor legal de Michael Cohen y que protagonizó un complicado momento en el tribunal, haciendo muecas y desobedeciendo al juez Merchan, quien le pidió respetar a la corte. Ante la actitud de Costello, el juez pidió desalojar la sala durante casi 10 minutos, tiempo durante el cual el juez habría dado instrucciones a Costello de respetar su investidura y el tribunal.

“La razón por la que Bob Costello actuó un poco molesto, lo cual creo que tiene derecho a hacer, fue que cada pregunta que le hacían, era objetada por la otra parte y sustentada por el juez”, dijo Trump.

¿Puede apelar el juicio antes de la sentencia?

El equipo legal del expresidente Trump puede presentar mociones impugnando la decisión del jurado, algo que su abogado Todd Blanche confirmó a CNN que realizará.

Blanche adelantó la postura que luego el republicano expresó en su conferencia de prensa.

“Se presentarán mociones impugnando cosas que sucedieron en el juicio que creemos que lo hicieron un juicio injusto”, dijo Blanche.

“Si eso no tiene éxito, tan pronto como podamos apelar lo haremos”, dijo. “Y el proceso en Nueva York es una sentencia, y luego apelamos desde allí”.

¿Cuándo es la sentencia?

Trump tendrá 30 días después de ser sentenciado el 11 de julio para presentar un aviso de apelación, el cual consiste en informar que su equipo legal tiene intención de presentar tal recurso legal. El proceso podría llevar varios meses.

El exmandatario debe acudir al Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York.

En caso de perder un primer recurso, también puede presentar el caso ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, que es el de mayor rango.

Algunos expertos indica que el expresidente incluso podría intentar llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

Biden defiende proceso judicial

El presidente Joe Biden dijo este viernes que la condena de Trump es una ejemplo más de cómo funciona el sistema judicial estadounidense.

“[Reafirma] el principio estadounidense de que nadie está por encima de la ley”, señaló el demócrata desde la Casa Blanca. “A Donald Trump se le dieron todas las oportunidades para defenderse”.

Insistió que un jurado de 12 personas tomó la decisión sobre el caso estatal en Nueva York.

“Un jurado de 12 ciudadanos escuchó un caso estatal, no un caso federal. Doce estadounidenses. Doce personas como usted, como millones de estadounidenses que formaron parte de jurados”, expresó. “El jurado escuchó cinco semanas de pruebas. Cinco semanas, después de una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto unánime. Encontraron a Donald Trump culpable de los 34 cargos de delitos graves”.

Biden defendió el sistema judicial y señaló como “imprudente” y “peligroso” atacarlo, como lo ha hecho Trump.

“Es imprudente, es peligroso, es irresponsable que cualquiera diga que esto fue amañado sólo porque no le gusta el veredicto”, dijo Biden. “Nuestro sistema de justicia ha durado casi 250 años y es, literalmente, la piedra angular de Estados Unidos”.

