Roban la casa de Usher en Los Ángeles y se llevan botín de $820,000 dólares

El cantante y su esposa no estaban en el momento del atraco

El pasado mes de marzo el cantante Usher fue víctima de un robo por valor de $820,000 dólares en concepto de joyas y dinero en metálico en su casa de Los Ángeles. Ni el intérprete ni su exesposa Grace Miguel se encontraban presentes en el momento en que los ladrones consiguieron acceder a la vivienda, por lo que fue la señora de la limpieza quien les alertó de lo sucedido en la mañana del 29.

Cuando la mujer entró en la mansión, se percató de que las cortinas de una de las ventanas de la planta principal estaban abiertas y de que en el segundo piso había una huella sospechosa que no recordaba haber visto en su anterior visita. Sus sospechas le llevaron a revisar los vídeos obtenidos por las cámaras de seguridad, pero cuál sería su sorpresa al descubrir que todo el equipo había desaparecido y que solo quedaban unos cuantos cables cortados.

La ex del músico no tardó en acudir a la casa y alertar de lo sucedido a las autoridades. En el informe que facilitó a la policía, y al que ahora ha tenido acceso el portal The Blast, Grace confirmaba la desaparición de seis relojes y de una cadena de oro rosa con un crucifijo, que ya por sí sola estaba valorada en $200,000 dólares, y tras ponerse en contacto con Usher para darle la mala noticia, pudo comprobar que los $20,000 dólares en efectivo que el cantante guardaba en una caja en su mesita de noche también habían sido sustraídos.

En opinión de Grace, el robo habría tenido lugar a principios de esa misma semana, cuando celebraron una jornada de puertas abiertas en la casa, que se encuentra a la venta. Los criminales habrían aprovechado esa oportunidad para quitar el pestillo de seguridad de una de las ventanas por la que más tarde accedieron al interior, y unos días después regresaron para recuperar las cintas de seguridad y borrar cualquier rastro. De hecho, antes de que su empleada le alertara del posible allanamiento, ella ya se había percatado de la ausencia de un valioso anillo de su joyero y de otros artículos, pero asumió que los tenía su exmarido.

El caso está siendo investigado y la expareja, que anunció su intención de divorciarse en marzo -será el segundo fracaso matrimonial para Usher-, tiene previsto facilitar a los agentes la lista de personas que acudieron a visitar la vivienda en cuanto su agente inmobiliario se la entregue.