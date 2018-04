Vídeo: Cristiano Ronaldo le declaró su amor a Georgina Rodríguez

CR7 también expresó su posición ante el país natal de Lionel Messi

Foto: Captura de Youtube de The real N

Cristiano Ronaldo ha compartido uno de los vídeos más familiares y románticos con su público a través de su cuenta personal de Instagram, y como era de esperarse el vídeo ya se hizo viral a través de plataformas como YouTube.

A través de un vídeo en vivo, el portugués no solo le declaró su amor a Georgina Rodríguez, dejando claro que está loco por ella, sino que también confirmó su amor por la tierra natal de Lionel Messi -jugador del FC Barcelona-, y todo por una simple razón, “su chica“, como él la ha llamado, o su “amorcito“, como hace referencia en el vídeo.

Y es que según ha explicado el delantero -extremo izquierdo- del Real Madrid, Georgina es mitad española y mitad argentina.

Durante la grabación su público le preguntó por ella, a lo que el CR7 respondió sonriendo: “Bien. Gio está siempre bien. Mi amorcito está siempre de puta madre“. Mientras que Rodríguez se limita a afirmar que “hay que ser felices porque la vida es bella”.

Cristiano continuó leyendo los mensajes de sus seguidores para repetir “Love is in the air“, lo que ha hecho alusión a una de sus publicaciones en Instagram en donde él escribió esta misma frase.

Love is in the air ❤️❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 20, 2018 at 6:21am PST

Toda la declaración anterior alrededor de su relación con Georgina enterneció a los seguidores de esta parejita, en las redes sociales.

Después Cristiano ha hablado de Argentina al explicar los orígenes de su amada. Primero tiró una porra por dicho país: “Argentina“, dijo el portugués al son, a lo que Georgina respondió “Hola boludos, cómo están“.

Cristiano aclaró, en inglés, “Mi novia es de Argentina, mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina, y mitad española. Así que amo Argentina. La gente cree que no me gusta Argentina, pero si me gusta. Me gusta mucho -dijo haciendo hincapié y mostrando a Georgina con la cámara-“. Por su parte Rodríguez agregó “somos buena gente los argentinos, claro que si“.

Cabe señalar que durante el vídeo la pareja estuvo acompañada en todo momento por Cristiano Jr., y la pequeña Eva; Mateo y Alana, por otra parte, se encontraban adentro de la casa, comiendo, según argumentó Georgina.