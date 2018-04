El jugo verde no es tan saludable como se cree

La mayor parte de las bebidas verdes no contienen sal añadida, pero algunas verduras, como el betabel y el apio, tienen una cantidad sorprendente de sodio natural que puede aumentar el contenido de sodio. Por ejemplo, algunas de las bebidas verdes de Evolution Fresh (por ejemplo, Organic Essential Greens y Organic Green Devotion) con jugo de apio como su primer ingrediente, tienen una cantidad de sodio más alta que muchas de sus equivalentes.

Essential Greens contiene 300 mg de sodio (la cantidad recomendada es de menos de 2,300 mg de sodio por día) en una botella de 15 onzas, que no es una cantidad insignificante, especialmente para un producto que probablemente no esperabas que contuviera nada de sodio. “Considera qué más comes en un día, en combinación con una de estas bebidas”, dice Keating. “Si estás tratando de reducir tu consumo de sodio, elige cuidadosamente tu bebida verde”.