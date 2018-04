Le dijeron que no había mujeres piloto profesionales y realizó un aterrizaje de emergencia salvando la vida de 147 pasajeros

Hay que tener los nervios de acero y saber conservar la calma ante situaciones tan extremas

Foto: Shults in the Navy / Photo credit: Allie Caren/The Washington Post

Tammie Jo Shults ha sido aclamada como una heroína por aterrizar de forma segura el avión de la compañía Southwest que perdió un motor el pasado 17 de abril de 2018.

Shults, una ex piloto de combate de la Marina de los EE. UU., Se mantuvo tranquila y concentrada mientras su avión descendía con 149 pasajeros a bordo del Boeing 737-700.

“Sí señor, tenemos un solo motor, el otro está quemado”, dijo Shults al control del tráfico aéreo.

La conversación continuó por unos minutos mientras trataban de encontrar un lugar de aterrizaje de emergencia. Se acordó que fuera en Filadelfia.

“¿Su avión está físicamente en llamas?” preguntó un hombre en la torre de control de llegada de Filadelfia.

“No, no está ardiendo, pero falta parte del motor”, respondió con calma.

En medio del caos, Shults completó con éxito un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, salvando la vida de 148 personas.

“Ella tiene nervios de acero”, dijo el pasajero Alfred Tumlinson a The Associated Press. “Esa señora, la aplaudo. Le enviaré una tarjeta de Navidad, voy a decírtelo, con un certificado de regalo por habernos salvado. Fue increíble”.

“La piloto regresó para hablar personalmente con cada uno de nosotros”, escribió Diana McBride Self en Facebook con una foto de Shults. “Esta es un verdadera heroína estadounidense. Un enorme agradecimiento por su conocimiento, orientación y valentía en una situación traumática. Dios la bendiga a ella y a toda la tripulación”.

Crecí en Nuevo México, cerca de la Base de la Fuerza Aérea de Holloman. Al ver el espectáculo aéreo diario, supo que tenía que dedicarse a eso, a volar.

“Algunas personas crecen en torno a la aviación. Yo crecí debajo de ella”, dijo en el libro Military Fly Moms.

Shults recordó asistir a una conferencia sobre aviación durante su último año de escuela secundaria, en 1979. Un coronel retirado comenzó la clase preguntando a Shults, la única chica que asistía, “si me había equivocado de lugar”.

“Reuní el coraje para asegurarle que no era así y que estaba interesada en volar”, escribió. “Me permitió quedarme, pero me aseguró que no había mujeres piloto profesionales”.

Shults fue una de las primeras mujeres piloto de combate para la Marina de los EE. UU. También estuvo entre las primeras mujeres en volar un Hornet F / A-18 para la Marina.

Ella sirvió en la Marina durante 10 años. Ahora, vuela para aerolíneas comerciales. No podría haber un piloto más preparado para manejar el aterrizaje de emergencia durante el traumático vuelo de Southwest.

A continuación se muestra un video de Shults comunicándose con el control del tráfico aéreo cuando se dio cuenta de que el avión había perdido un motor.