Los estudiantes trabajadores de UCLA se quejan por sus condiciones

Insisten en que la administración está ignorando sus necesidades

Los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles que también son empleados de la escuela como asistentes de docentes y otros puestos realizaron una protesta el jueves, diciendo que la administración está ignorando sus necesidades.

Uno de los manifestantes es Jenan Bettar, quien dijo a ABCC7 (medio que recogió las declaraciones incluidas en este artículo): “queremos que nuestro sindicato nos represente, queremos los salarios que nos merecemos, queremos la atención médica que nos merecemos, queremos dejar de molestarnos con políticas administrativas que acortan nuestro tiempo de trabajo. ”

Esto se produce después de que un sindicato diferente que representa a más de 25,000 empleados de UC anunciara que el 97 % de sus miembros han votado para autorizar una huelga. La unión también está pidiendo a la senadora Kamala Harris y al congresista John Lewis que boicoteen los discursos en los próximos eventos de graduación.

Hace dos semanas, hubo protestas en las calles que afirmaban que hay desigualdad de ingresos entre los empleados de la UC, lo que terminó con 18 arrestos. Los manifestantes dijeron que mientras obtienen el nivel salarial más bajo, los ejecutivos de la escuela están obteniendo aumentos. “Todos los abogados que la escuela ha contratado para protegerlos de demandas por discriminación, creo que pueden permitirse eso, pero no pueden pagar dinero para sus estudiantes de color”, dijo Makaela Newsom.

Y hay mucha frustración en el ambiente. El jueves, los manifestantes ingresaron a una reunión a mediodía de funcionarios escolares. “Entonces fuimos a hablar con el equipo de negociación. En esencia, no nos dijeron nada. No pueden garantizar nada, y no pueden proporcionar información sobre nuestra queja en particular”, dijo Bettar. “En cada una de las avenidas que hemos intentado, nos han dicho ‘no’, y simplemente lo vuelven a hacer y se negaron a reunirse con nosotros”, añade la manifestante Sabrina Miller.

En cuanto al sindicato que autorizó una huelga, a menos que exista un acuerdo, podrían retirarse el 7 de junio, el primer día de la semana de los exámenes finales.