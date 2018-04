El egipcio Mohamed Salah es elegido mejor jugador del año en Inglaterra

Por su parte Leroy Sané fue designado el mejor joven de la Premier

LONDRES, Inglaterra – Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool, ha sido galardonado este domingo por la noche en Londres con el premio al mejor jugador del año en Inglaterra.

Salah, de 25 años, que cumple su primera llegada en Anfield, donde llegó el pasado verano procedente del Roma por 37 millones de libras, recibió el prestigioso galardón, entregado por primera vez en 1973, en una ceremonia que tuvo lugar en un lujoso hotel del centro de la capital británica.

El ‘faraón’, autor de 31 goles y 11 asistencias este curso en la Premier League, se impuso en la votación al belga Kevin De Bruyne (Manchester City), a los españoles David de Gea (Manchester United) y David Silva (Manchester City), al inglés Harry Kane (Tottenham Hotspur) y al alemán Leroy Sané (Manchester City).

“Me siento muy bien. He trabajado muy duro y estoy feliz por haberlo conseguido. Mi objetivo primordial es ganar un título con el equipo. Siempre pienso en el equipo y eso es lo más importante”, señaló Salah, que se ha convertido en el séptimo jugador del Liverpool en conquistar el MVP, tras Luis Suárez (2013/14), Steven Gerrard (2005/06), John Barnes (1987/88), Ian Rush (1983/84), Kenny Dalglish (1982-83) y Terry McDermott (1979/80).

Además, el sindicato de futbolistas profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), la organización encargada los premios, hizo entrega a Sané del galardón al mejor jugador joven -menos de 23 años al iniciarse la temporada- del país.

Sané, de 22 años, que al igual que Kane pugnaba en las dos categorías, se impuso a sus compañeros de equipo Ederson y Raheem Sterling, al mencionado Kane, a Marcus Rashford (Manchester United) y al jovencísimo lateral del Fulham Ryan Sessegnon, de 17 años, primer futbolista de la segunda división en optar al premio desde 1983.

“Estoy encantado de haber conseguido este galardón. No sólo porque lo votan mis colegas, sino porque me he impuesto a futbolistas que han hecho grandísimas temporadas. Es un honor ser reconocido así después del que ha sido un gran curso para el Manchester City”, expresó el germano, autor de nueve goles y 12 asistencias en 28 partidos de Premier League.

En la velada, la PFA entregó también a la inglesa Fran Kirby, del Chelsea Ladies, el premio a la mejor jugadora del año, al tiempo que galardonó a Lauren Hemp (Bristol City Women) como mejor futbolista joven.

El fallecido Cyrille Regis, uno de los pioneros para que los futbolistas de raza negra ingresasen en la liga inglesa a finales de la década de los 70, recibió a título póstumo el premio al mérito deportivo.

Regis, antiguo internacional y exestrella del West Bromwich Albion –112 goles en 297 partidos con los ‘Baggies’-, murió el pasado 15 de enero a los 59 años de edad tras sufrir un paro cardíaco.